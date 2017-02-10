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Кадры Сум: Щербак госпитализирован после ДТП

Сегодня, 09:56 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Кадры Сум: Щербак госпитализирован после ДТП

16 марта с места жительства в нейрохирургию Сумской областной больницы с диагнозом множественные ушибленные раны лба госпитализирован 61-летний сумчанин, пострадавший в ДТП. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, повреждения он получил в ДТП, въехав в электроопору.
По данным очевидцев, ДТП произошло с начальником городского управления имущества коммунальной собственности Василием ЩЕРБАКОМ.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум, 15 марта около 22 часов на ул. Ильинской 61-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Camry, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на опору электропередачи. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. У него отсутствовало водительское удостоверение. В медицинском учреждении у гражданина зафиксировали 2,36 промилле алкоголя, что почти 12 раз превышает допустимую норму.
Инспекторы составили на него 3 админматериалы по статьям 124 (совершение ДТП), 126 (управление без соответствующих документов) и 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

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  • Alexxx13
    Alexxx13 | Сегодня, 10:40

    (C) Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, зато в него отсутствовало водительское удостоверение. Я вибачаюсь ! Але що це ?

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