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Кадры Сум: ротация у патрульных (видео)

Сегодня, 10:05 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика Регион: Сумы
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Кадры Сум: ротация у патрульных (видео)

У патрульных Сум сменился начальник. С 12 августа временно исполнять обязанности начальника патрульной полиции г. Сумы будет старший лейтенант Алексей Калюжный. Предыдущий руководитель Андриан Горбачевский, который возглавлял патрульных Сум с мая 2016 года, переведен в г. Ровно, сообщает UAСуми со ссылкой на пресс-секретаря управления патрульной полиции г.Сумы Олега Сологуба: «В ближайшее время временно исполняющий обязанности начальника будет представлен».
Алексею Калюжному 33 года. Работал инспектором отдела мониторинга и аналитического обеспечения. Имеет звание старшего лейтенанта. По декларации, поданной в марте 2017 года, владеет земельным участком площадью 4 тыс. кв. м в Ахтырском районе, еще одной — жена — площадь 841 кв. м в Ахтырке. Семья имеет авто марки ВАЗ 2007 года выпуска. В прошлом году семейный бюджет составил почти 137,5 тыс. грн.
По чьей инициативе состоялась кадровая ротация в состоянии патрульной полиции Сум, почему уволили с должности предыдущего руководителя — Андриана Горбачевского, узнать непосредственно у него не удалось — в течение дня он ссылался на занятость, позже трубку не брал. Как сообщили в пресс-службе управления, возможно, это объявят во время представления нового начальника.

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