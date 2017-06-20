Кадры Сум: от радикальной политики к радикальным активистам (фото)

Женское крыло сумской общественной организации «Східний корпус» возглавила депутат Сумского областного совета Лилия РИЧКИНА.

«К нашему движению присоединился замечательный человек – депутат областной рады, личность с активной жизненной позицией и желанием помогать людям Лилия Рычкина. Она возглавит женское крыло нашей общественной организации «Східний корпус».

На данный момент, уже провели несколько совместных встреч, в числе которых и тренинг. Лилия Вячеславовна рассказала нашим ребятам о своей депутатской деятельности, поделилась опытом проведения различных публичных мероприятий.

Планируем в скором времени провести целый ряд акций в том числе и с привлечением нашего депутата областной рады»,- написал на своей странице в фейсбуке глава Сумской организации ОО «Східний корпус» Денис Сокур.

Еще в мае он анонсировал создание женской группы — нового структурного подразделения из числа инициативных женщин, которые бы принимали участие в волонтерских мероприятиях.

Сейчас Лилия Ричкина – внефракционный депутат, преподаватель и психолог, на выборах 2015 года прошла в Сумской областной совет по спискам «Радикальной партии Олега Ляшко». С декабря 2015 по декабрь 2016 го была заместителем председателя Сумского областного совета и сама написала заявление об увольнении после смены руководства облсовета. В конце марта ее исключили из фракции за нарушение партийной дисциплины.