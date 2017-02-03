На аппаратном совещании 6 марта мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО наградил полицейских, участвовавших в задержании подрывника банкоматов 23 февраля.
Раненый грабителем полицейский Виктор ИГНАТЕНКО награжден почетным знаком «За заслуги перед городом» III степени «За личное мужество и отвагу, проявленные во время исполнения служебных обязанностей, за несокрушимость духа и верность присяге полицейского», его коллеги — Александра ПАНЧЕНКО, Виталий ФРОЛОВ, ДЬЯЧЕНКО и Сергей РАГУЛИН получили Почетные грамоты.
Раненый полицейский сейчас находится в Киеве. Награду вручили его отцу – Владимиру Николаевичу. Присутствующие аплодировали стоя.
Кадры Сум: награда за профессионализм
На аппаратном совещании 6 марта мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО наградил полицейских, участвовавших в задержании подрывника банкоматов 23 февраля.
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