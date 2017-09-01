Панорама / сумы / новости / события / комментарии
23.10 Понедельник

Кадры Сум: Мотречко нашли замену

Сегодня, 08:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Кадры Сум: Мотречко нашли замену

С 19 октября на должность начальника отдела по делам молодежи и спорта назначена Наталья КРАСНОШЕВСКАЯ. «Считаю нормальным, когда заместители, которые несколько лет работают и выполняют свои обязанности, возглавляют соответствующие подразделения», — заявил мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО на аппаратном совещании 23 октября.
Напомним, депутат Сумского облсовета, руководитель горотдела по делам семьи, молодежи и спорта Вера МОТРЕЧКО (ВО «Батьківщина») стала заместителем мэра. За это решение на сессии Сумского горсовета 27 сентября проголосовали 35 из 39 депутатов горсовета. Со 2 октября Вера Мотречко приступила к выполнению новых обязанностей, а место руководителя руководителя отдела было вакантным.
До назначения Наталья Красношевская длительное время работала заместителем начальника подразделения, выполняла его обязанности.
Она родилась 2 декабря 1959 в г. Лебедин. Образование высшее, в 2002 г.. Закончила Сумской государственный педагогический университет им. А.С. Макаренко по специальности «педагогика и методика среднего образования, украинский язык и литература», получив квалификацию учителя украинского языка и литературы и зарубежной литературы.
С 1978 по 1980 годы работала в СПТУ 4 м. Лебедин на должностях лаборанта и секретаря.
1980 — 1994 гг. — секретарь в областном управлении профтехобразования и в областном управлении народного образования.
С 1995 по 2000 год. Работала старшим инспектором, специалистом, специалистом I категории областного центра социальных служб для молодежи.
С 2002г. — работает в управлении семьи, молодежи и туризма, отделе семьи и молодежи, отделе по делам семьи, молодежи и спорта на должностях специалиста I категории, главного специалиста.
С 2007 гг. — заместитель начальника отдела по делам семьи, молодежи и спорта, отдела по делам молодежи и спорта.

Напечатать Письмо автору Просмотров 214 Комментариев 0

читайте также
Негостеприимные Сумы: маршрутка сбила парня
Негостеприимные Сумы: маршрутка сбила парня
01.09.2017, 09:39 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 01.09.2017, 09:39 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы Просмотров 721 Комментариев 0
В Сумах прицеп повредил забор (фото) 4 фото
В Сумах прицеп повредил забор (фото)
30.08.2017, 17:44 Новость
Панорама Панорама 30.08.2017, 17:44 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 100 Комментариев 0
Дело вице-мэра Сум: отложили до октября
Дело вице-мэра Сум: отложили до октября
30.08.2017, 13:35 Новость
Панорама Панорама 30.08.2017, 13:35 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика Регион: Сумы Просмотров 228 Комментариев 0
В Сумах установили личность утопленника
В Сумах установили личность утопленника
30.08.2017, 09:09 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 30.08.2017, 09:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 415 Комментариев 0
В Сумах выловили труп
В Сумах выловили труп
29.08.2017, 12:17 Новость
Панорама Панорама 29.08.2017, 12:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 536 Комментариев 0
В Сумах поезд сбил женщину
В Сумах поезд сбил женщину
29.08.2017, 10:26 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 29.08.2017, 10:26 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 528 Комментариев 0
Кадры Сум: знакомые все лица
Кадры Сум: знакомые все лица
22.08.2017, 13:36 Новость
Панорама Панорама 22.08.2017, 13:36 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 532 Комментариев 0
Кадры Сум: от радикальной политики к радикальным активистам (фото) 2 фото
Кадры Сум: от радикальной политики к радикальным активистам (фото)
22.06.2017, 10:19 Новость
Панорама Панорама 22.06.2017, 10:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика Регион: Сумы Просмотров 374 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Решили купить кровать — выберите стилистическое оформление
20.10.2017, 15:44
admin adminych admin adminych 20.10.2017, 15:44 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Концерн «НИКМАС» собирает команду
18.10.2017, 13:53
admin adminych admin adminych 18.10.2017, 13:53 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 68 Комментариев 0
Позитивні наслідки децентралізації: Миколаївська селищна рада отримає 2,5 млн. гривень
17.10.2017, 14:09
admin adminych admin adminych 17.10.2017, 14:09 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 228 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 514 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете начало отопительного сезона в Сумах?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
BRISTOL Comfort House — отличный вариант купить двухкомнатную квартиру в Голосеевском районе
17.10.2017, 16:05
admin adminych admin adminych 17.10.2017, 16:05 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
Какой выбрать картридж для водного фильтра?
10.10.2017, 16:09
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0
Керамическая плитка: виды и преимущества
10.10.2017, 11:54
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 11:54 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
Любопытные факты про SMS-рассылку
10.10.2017, 11:11
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 11:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0
Наслаждайтесь жизнью с займом до зарплаты от Moneyveo
06.10.2017, 14:19
admin adminych admin adminych 06.10.2017, 14:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 36 Комментариев 0
последние комментарии
Петро Васильович к материалу
Медицина по-новому: чего ждать украинцам
Так в чому справа? В зуби транспорант "Путiн, прiйдi!!!" I пiд посольство Мордора!
Вчера, 11:36
Сергей Федоров к материалу
Медицина по-новому: чего ждать украинцам
БАРАНЫ делали медицинскую "реформу". Народ, НЕЛЬЗЯ ВОРОВ и МАРОДЁРОВ выбирать у власть (тем более бывших членов ШАЙКИ Януковича), иначе они ОТБЕРУТ ...
20.10.2017, 23:44
Петро Васильович к материалу
Сумские депутаты не согласовали инвестпрограмму «Сумытеплоэнерго»
За Ксюшу проголосуют все, кто смотрит Дом-2. А это большая половина лектората Навального. Ксюша - проект кремля.
20.10.2017, 08:07
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII