Кадры Сум: Мотречко нашли замену

С 19 октября на должность начальника отдела по делам молодежи и спорта назначена Наталья КРАСНОШЕВСКАЯ. «Считаю нормальным, когда заместители, которые несколько лет работают и выполняют свои обязанности, возглавляют соответствующие подразделения», — заявил мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО на аппаратном совещании 23 октября.

Напомним, депутат Сумского облсовета, руководитель горотдела по делам семьи, молодежи и спорта Вера МОТРЕЧКО (ВО «Батьківщина») стала заместителем мэра. За это решение на сессии Сумского горсовета 27 сентября проголосовали 35 из 39 депутатов горсовета. Со 2 октября Вера Мотречко приступила к выполнению новых обязанностей, а место руководителя руководителя отдела было вакантным.

До назначения Наталья Красношевская длительное время работала заместителем начальника подразделения, выполняла его обязанности.

Она родилась 2 декабря 1959 в г. Лебедин. Образование высшее, в 2002 г.. Закончила Сумской государственный педагогический университет им. А.С. Макаренко по специальности «педагогика и методика среднего образования, украинский язык и литература», получив квалификацию учителя украинского языка и литературы и зарубежной литературы.

С 1978 по 1980 годы работала в СПТУ 4 м. Лебедин на должностях лаборанта и секретаря.

1980 — 1994 гг. — секретарь в областном управлении профтехобразования и в областном управлении народного образования.

С 1995 по 2000 год. Работала старшим инспектором, специалистом, специалистом I категории областного центра социальных служб для молодежи.

С 2002г. — работает в управлении семьи, молодежи и туризма, отделе семьи и молодежи, отделе по делам семьи, молодежи и спорта на должностях специалиста I категории, главного специалиста.

С 2007 гг. — заместитель начальника отдела по делам семьи, молодежи и спорта, отдела по делам молодежи и спорта.