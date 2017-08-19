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Кадры Сум: Мотречко и Галицкий пошли на повышение

Сегодня, 12:00 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Кадры Сум: Мотречко и Галицкий пошли на повышение

Депутаты Сумского облсовета Вера МОТРЕЧКО (ВО «Батьківщина») и Сумского горсовета Максим ГАЛИЦКИЙ (ВО «Свобода») стали заместителями мэра. За это решение на сессии Сумского горсовета 27 сентября проголосовали 35 из 39 депутатов горсовета. Мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО назвал это решение консолидированным.
Кроме того депутаты переформатировали исполком, в состав которого включили новых заместителей. Степан ПАК стал заместителем мэра, управляющим делами исполкома.

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