Кадры Сум: Кубрак возглавила «Проектный офис»

С 22 мая вновьсозданное подразделение — отдел «Проектный офис» — возглавила депутат горсовета от «Батьківщина» Оксана КУБРАК, секретарь постоянной комиссии по вопросам законности, взаимодействия с правоохранительными органами, предотвращения и противодействия коррупции, местного самоуправления, регламента, депутатской деятельности и этики, по вопросам имущества коммунальной собственности и приватизации. Она не только однопартиец градоначальника, но и с 2014 г. возглавляет Заречную районную парторганизацию.

Ее кандидатура рекомендована конкурсной комиссией.

Как сообщает Муниципальный портал, Оксана Кубрак родилась 11 августа 1985 в г. Суми. Образование высшее. В 2007 году закончила Сумской государственный педагогический университет им. А.С. Макаренко, факультет иностранных языков, кафедра германской филологии, специальность: «учитель немецкого и английского языков и зарубежной литературы».

В 2014 г. закончила СумГУ, факультет экономики и менеджмента, кафедра маркетинга и управления инновационной деятельностью, образовательно-квалификационный уровень «магистр по управлению инновационной деятельности».

В 2007 году окончила курсы «Автоматизация рабочего места с помощью компьютерных технологий».

2013 — 2014 гг. — закончила курсы повышения квалификации до международного уровня А2 языковой школы «Green Apple» по английскому языку.

В 2013 году окончила курсы «Основы государства и права» при Сумском государственном педагогическом университете им. А.С. Макаренко, где была присвоена квалификация «общественный юрисконсульт».