Экс-депутат Сумского горсовета (2006-2010 г.),экс-директор КП «Сумыжилкомсервис» (2009-2011гг.) владимир РУДЕНКО с 1 июня назначен директором КП «Центр ухода за животными». Контракт с ним заключен на год. До назначения на должность работал охранником.
Как сообщает Информационный портал Сумского горсовета, Владимир Руденко родился 19 ноября 1949 в селе Низы Сумского района. Окончил Днепродзержинский заочный химико-технологический институт по специальности «Оборудование химических и нефтегазоперерабатывающих заводов». 43 года проработал на ПАО «Сумыхимпром».
Кадры Сум: директор для КП
Экс-депутат Сумского горсовета (2006-2010 г.),экс-директор КП «Сумыжилкомсервис» (2009-2011гг.) владимир РУДЕНКО с 1 июня назначен директором КП «Центр ухода за животными». Контракт с ним заключен на год. До назначения на должность работал охранником.
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