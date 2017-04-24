Кадры Сум: директор для КП

Экс-депутат Сумского горсовета (2006-2010 г.),экс-директор КП «Сумыжилкомсервис» (2009-2011гг.) владимир РУДЕНКО с 1 июня назначен директором КП «Центр ухода за животными». Контракт с ним заключен на год. До назначения на должность работал охранником.

Как сообщает Информационный портал Сумского горсовета, Владимир Руденко родился 19 ноября 1949 в селе Низы Сумского района. Окончил Днепродзержинский заочный химико-технологический институт по специальности «Оборудование химических и нефтегазоперерабатывающих заводов». 43 года проработал на ПАО «Сумыхимпром».