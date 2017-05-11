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Кадры Сум: Баранов займется транспортом

Сегодня, 16:03 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика Регион: Сумы
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Кадры Сум: Баранов займется транспортом

Мэр частично перераспределил полномочия между своими заместителями. Изменения вступили в силу с 17 мая. Об этом Александр Лысенко сообщил на аппаратном совещании в понедельник.
Так, отдел транспорта, связи и телекоммуникационных услуг вместе с КП «Электроавтотранс» подчиняются теперь секретарю городского совета Андрею Баранову (ранее Александру Журбе). Ольга Волошина получила управления «Инспекция по благоустройству. Сумы», которым ранее также занимался Александр Журба и управления Держпродспоживслужбы в г. Сумы, которое перед этим было в подчинении Степана Пака. В то же время Ольга Волошина передала Алене Дмитревской полномочия по Службы по делам детей, Сумского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, а также КУ «Центр матери и ребенка», — сообщает Муниципальный портал Сумского горсовета.

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