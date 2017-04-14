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Кадр из Сум о реформе местных вещателей

Сегодня, 11:21 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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Кадр из Сум о реформе местных вещателей

Областные телеканалы из структуры Национальной Общественной телерадиокомпании Украины ожидает серьезная оптимизация производственных процессов. Из 26 местных филиалов останется не больше 8-9 хабов, каждый из которых будет производить контент на 2-3 области, объединяя под собой 17 бюро по производству региональных новостей. На местных телеканалах будут работать 1900 человек. Детали реформирования региональных вещателей НОТУ стали известны во время выборов членов правления компании, — сообщает Медианяня.
Региональными вещателями будет заниматься новоизбранный член правления НОТУ Николай Чернотицкий. До недавнего времени он возглавлял Сумскую ОГТРК – телеканал «UA: Суми», ставший единственным из 26 местных вещателей, работающим по канонам Общественного. Видимо, это и поспособствовало попаданию Николая в команду Зураба.
Сейчас у НОТУ 26 филиалов, в которых работают 4629 человек. При этом филиалы, по словам Чернотицкого, производят всего 2-6 часов собственного вещания «сомнительного качества»: «За 4 года мы планируем сделать 8-9 филиалов – больших хабов, занимающихся программным контентом, и 17 бюро, которые будут заниматься исключительно региональными новостями. В результате 1900 человек будут производить 3-4 часа честного и качественного контента: местные новости с высоким уровнем доверия, утренняя программа, программа для национального эфира и вечернее ток-шоу. Все остальное – более 20 часов – централизованная закупка сериалов, спортивные программы, фильмы», – рассказал Чернотицкий.
Позже Николай откорректировал свои слова: производство общего для трех областей контента должно проходить на базе филиала, но филиалы будут производить не только общие программы на две-три области, но также новости для областей, в которых находятся. Первые шаги Николая в этом направлении – проведение конкурса среди директоров филиалов, а также запуск пилотного хаба и бюро на базе трех областей уже в июне этого года. В местных филиалах будет три руководителя – главный редактор, директор и продюсер программного контента, полномочия которых не должны пересекаться. «Директор должен занимать исключительно менеджерскими функциями и не лезть в контент. Мы хотим разорвать порочную связь директоров телеканалов с местными властями», – пояснил Николай.
Один из членов Набсовета предположил, что разделить полномочия трех руководителей Чернотицкому не удастся – они, мол, захотят влиять друг на друга, а все печати и право подписи находятся у директора. Николай пообещал увольнять директоров в подобных случаях. А вот как убрать из региональных эфиров частные каналы, паразитирующие на частотах общественных вещателей, Чернотицкий пока не знает. «По лицензии местные вещатели должны вещать круглосуточно. Их проблема в том, что они вещают с частными каналами (в «аналоге», — МН). Это может решиться только с переходом на «цифру» (цифровые региональные телеканалы не могут делить эфир с частными вещателями, — МН)».
Также Чернотицкий признался, что пока не знает, что делать с местным радиовещанием. В частности, проблемными радиостанциями «Тиса ФМ» в Ужгороде и местном вещателе в Луцке (их частоты отошли «Украинскому радио» и радио «Промінь»). «У местных радиостанций есть «региональные окна» – четыре отрезка по 50 минут в сутки в эфире «Украинского радио». В Полтаве их делают 50 человек, а у нас в Суммах – 10. Это явные перекосы, из-за которых в частности возникла история с «Тисой». Нужно ехать, смотреть. Ответов по «Тисе ФМ» у меня пока нет. То, что решение по ней было принято неправильно и будет пересмотрено, могу подтвердить. Но в каком виде – пока не могу сказать, нужно все изучить», — резюмировал Чернотицкий, отметив, что собирается в командировку во все филиалы НОТУ, начиная уже со следующей недели. Члены Наблюдательного совета пожелали ему удачи в этом нелегком деле. Интересно, сколько времени понадобится на столь серьезный «круиз»?
Также Николай прокомментировал свою связь с нардепом «Народного фронта» Олегом Медуницей. Причем вопрос задал муж нардепа «Народного фронта» Виктории Сюмар Виктор Таран. Последний пообщался с работниками сумского филиала, которые по-разному оценили работу Чернотицкого, и спросил, «почему Медуница не вылезает из эфира сумского канала». Тот ответил: «В прошлом году Медуница был дважды в эфире канала вместе с экспертами, представлявшими другие точки зрения, а в этом году – всего раз. В новостях он появлялся еще меньше. Да, мы знакомы. До того, как он стал депутатом Верховной Рады, мы работали вместе в аналитической организации «Бюро анализа политики». В 2012 году, когда он стал нардепом («Батькивщини», — МН), я работал его помощником на общественных началах. Сейчас мы общаемся как друзья. Есть мониторинги наших эфиров – там нет нарушений».
Кто будет в команде самого Чернотицкого – неизвестно. Сегодня вопросом региональных филиалов занимается Михаил Шматов, который остается в компании.
Меня же, кроме судьбы «Тисы ФМ», в этой истории интересует организация сумского, полтавского и харьковского филиалов, которые должны слиться в один. Какие из трех филиалов превратятся в бюро, а какой останется филиалом – харьковский, где когда-то работал Аласания, или сумской, откуда вышел Чернотицкий?

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