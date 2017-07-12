К чему стремимся: опыт сумского ОСМД

Жители многоквартирного дома по ул. Прокофьева, 25/2 благодаря самоуправлению, навели порядок в собственном доме.

Опрятные окрашенные подъезды, новые окна, цветы на подоконниках. Отметим, что порядок поддерживают не только в подъезде, но и во дворе. Они наняли дворника, сантехника и электрика, которые обслуживают их дом.

«По программам государственной и городской помощи ОСМД заменили трубы холодной и горячей воды, сделали изоляцию тепла в доме, также поставили энергосветильники. Далее предстоит установка индивидуального теплового пункта, который обойдется в 500 тыс грн, но благодаря программе «70/30», с городского боджета компенсируют 350тыс, а жильцы заплатят 150 тыс. Также у нас в планах полное утепление дома, у нас есть проект на 3 млн грн, но дадут нам деньги или нет пока не знаем», — рассказывает глава ОСМД Валентина Калюжна.

Жильцы дома, гладя на результат, охотно платят все необходимые взносы и поддерживают изменения, недоплачивают лишь 10%, но такие есть в каждом доме

Марина Пильтяй