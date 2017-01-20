Избегайте стресса: гороскоп на 18 апреля

Следует избегать переутомлений и стрессовых ситуаций. В целом этот день пройдёт без особых тревог. Единственное, на чём следует сегодня сконцентрировать повышенное внимание — это собственное здоровье, которое в период весенних сквозняков особенно уязвимо.

Овен:

Следует отказаться от повышенной физической активности. Пока вы испытываете общий упадок сил и лёгкое головокружение, вам крайне опасно посещать спортзал или заниматься домашними тренировками.

Телец:

Тельцам сегодняшний день не принесёт особых сюрпризов. Все дела, которые вы планировали осуществить в эту субботу, будут удаваться довольно легко. Единственной неприятностью для вас сегодня станет необходимость выслушивать чьи-то утомительные монологи.

Близнецы:

Близнецы проведут этот день вдали от дома и близких членов своей семьи. Вы с радостью поддержите инициативу, выдвинутую своими коллегами, и займётесь в эту субботу организацией небольшого внепланового корпоратива.

Рак:

Ракам вплоть до позднего вечера этого дня не удастся обрести внутреннее равновесие. Утренний конфликт с кем-то из родственников полностью выбьет вас из колеи и обнулит ваше желание провести эту субботу в стенах своего дома.

Лев:

Львы будут напряжённо размышлять, как сделать свою жизнь более спокойной и гармоничной. Главное, что вам удастся сегодня понять — нет смысла пенять на других, если вы сами регулярно создаёте вокруг себя конфликты и проблемы.

Дева:

Девы сегодня будут обращаться к знакомым и друзьям с просьбой одолжить недостающую сумму. Впоследствии вы ни чуть не пожалеете о том, что влезли в долги, так как покупка, которую вам удастся совершить, этого стоит.

Весы:

Весам в этот день не рекомендуется гасить на корню свои спонтанные эмоциональные порывы. Именно так, с помощью открытой демонстрации своих истинных чувств, вам удастся вызвать живой интерес со стороны очень интересной особы.

Скорпион:

Скорпионам в этот день потребуется помощь человека, владеющего навыками программирования. После того, как в поисках подходящего специалиста вы обзвоните всех своих знакомых и друзей, выяснится, что истинный профессионал в этой сфере живёт от вас по соседству.

Стрелец:

Стрельцы в этот день будут строго соблюдать давние семейные традиции. Субботний ритуал (домашние дела, поездка в торговый центр и в гости к родным) вас порядком утомит, но способов избавиться от этой «повинности» просто не существует.

Козерог:

Вечером этого дня в привычном существовании Козерогов произойдут крупные метаморфозы. Если вы одиноки, вам удастся избавиться от этого неприятного чувства. Если вы семейный человек, высок риск, что сегодня ваша пара задумается о разводе.

Водолей:

Водолеям в этот день не стоит форсировать события. Человек, с которым вы недавно завязали роман, даст вам знак, что готов пойти на сближение, но столь знаменательное событие произойдёт точно не сегодня.

Рыбы:

Рыбы проведут этот день в очень расслабленном и ленивом настроении. За разговорами с приятелями и за перепиской в социальных сетях вы и заметить не успеете, как пролетит суббота, на которую вы много всего запланировали.