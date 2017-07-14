Избегайте нервозности: гороскоп на 26 октября

День оптимально подходит для неторопливой работы с документацией. Сегодня следует избегать спешки и беспричинной нервозности, и тогда этот день принесёт массу поводов для восторга.

Овен:

Овны сегодня будут склонны драматизировать безо всякого повода. Постепенно ваше поведение начнёт раздражать окружающих людей, и вы будете вынуждены услышать массу нелицеприятных отзывов в свой адрес.

Телец:

Тельцы в этот день всерьёз задумаются о получении дополнительного образования. Столкнувшись с большими сложностями в процессе выполнения одного из служебных заданий, вы поймёте, что уровень вашей подготовки не соответствует званию профессионала.

Близнецы:

Близнецы сегодня попробуют обсудить какой-то важный вопрос наедине со своим руководителем. В ходе этого диалога вы не услышите ни да, ни нет, и это состояние затянувшейся неопределённости не лучшим образом отразится на вашем эмоциональном здоровье.

Рак:

Раки сегодня продемонстрируют окружающим отменный вкус при составлении своего гардероба. Главной чертой вашего внешнего облика будет «седовласая» классика в умелом сочетании с последними новинками модной индустрии.

Лев:

Поведение Львов 26 октября многим покажется вызывающим. Вы не сможете сдержаться от открытых проявлений своих внутренних эмоций, главной из которых на сегодняшний день станет «нарциссизм» и невероятное зазнайство.

Дева:

Девам сегодня удастся получить много приятных эмоций от неторопливого диалога со своим старшим коллегой. Вы будете очень удивлены, что человек, которого вы привыкли ценить за высокий уровень профессионализма, обладает невероятной жизненной мудростью и потрясающим чувством юмора.

Весы:

Весы сегодня будут сильно негодовать, услышав сплетни о ком-то из своих знакомых. Вы постараетесь пресечь этот поток злословия, но ваши усилия закончатся с нулевым успехом, ведь, как известно, один в поле не воин.

Скорпион:

Скорпионам придётся озвучить все претензии, накопившиеся к своей второй половинке. Ваша пассия сама спровоцирует громкий конфликт, в ходе которого вы наговорите много лишнего, окончательно утратив контроль над своими эмоциями.

Стрелец:

Стрельцам сегодня рекомендуется с большой осторожностью делиться своими планами с коллегами по работе. Если вы не хотите узнать, что такое откровенный плагиат, сохраните свои идеи в секрете или рассказывайте о них только завуалированными намёками.

Козерог:

Козерогам в этот день предстоит выступить в роли чьей-то жилетки. Самое примечательное, что «поплакать» на вашем плече захочет человек, к которому вы всегда относились с огромным трепетом (например, старший коллега или ваш непосредственный руководитель).

Водолей:

Водолеям сегодня не следует принимать услуги от посторонних. После того, как незнакомец «бескорыстно» поможет вам устранить неприятный инцидент, он потребует, чтобы вы оплатили его «доброту» внушительной суммой денег.

Рыбы:

Рыбам сегодня удастся заключить перемирие со своим давним оппонентом. Окончательно устранив все источники разногласий, вы и этот человек примите решение отметить конец войны ужином в изысканном ресторане.