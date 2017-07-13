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19.09 Вторник

Избегайте негатива: гороскоп на 19 сентября

Сегодня, 06:23 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Избегайте негатива: гороскоп на 19 сентября

Необходимо любым путём избегать зависти, ревности и других проявлений агрессии. В атмосфере этого дня будет наблюдаться непонятное напряжение, которое может привести к настоящему взрыву страстей, причём от малейшего неосторожного слова и жеста.
Овен:
Овнам придётся выслушать множество необоснованных претензий от своего партнёра по браку. Пока ваша вторая половинка находится в дурном расположении духа, вам лучше упорно молчать даже в ответ на критику и издёвки.
Телец:
Тельцам сегодняшний день рекомендуется провести на природе. Неторопливая прогулка, совершённая в одиночестве, даст вам возможность разобраться в себе и найти верный ответ на все имеющиеся затруднения.
Близнецы:
Близнецы проведут этот день во власти сильного стресса. Ваше настроение окажется на нуле сразу после телефонного звонка, из которого вы узнаете, что проект, в который вы вложили много усилий, был отклонён и отправлен на доработку.
Рак:
Раки проведут этот день в стремительном темпе. Текущие домашние дела, непродолжительные поездки и море общения вас изрядно утомят, но при этом подарят вам ощущение, что вы живёте полноценной и насыщенной жизнью.
Лев:
Львы проявят мудрость и дальновидность. Когда в стенах вашего дома разгорится спор по одному из извечных вопросов, вы решите, что одержать победу в этой семейной междоусобице вам поможет поддержка со стороны престарелого родственника.
Дева:
Девам в этот день предстоит вступить в контакт с какой-то малоприятной особой. Когда вы поймёте, что этот твердолобый человек не понимает ваши претензии, озвученные вежливо и тактично, вам придётся использовать в своём лексиконе бранные выражения.
Весы:
Весам в этот день будет невероятно сложно бороться с собственными слабостями и пороками. Не исключено, что вы полностью утратите контроль над собой, а потому существенно отступите от режима питания, который является основой вашей новой диеты.
Скорпион:
Скорпионы сегодня обретут новое увлечение. В этом хобби вы сможете отыскать единственный недостаток — занятие, которое подарит вам возможность для полной творческой самореализации, потребует крупных финансовых затрат и колоссального количества свободного времени.
Стрелец:
Стрельцы захотят разделить внутренние переживания с кем-то из близких. Однако вам не удастся найти поддержку ни со стороны своих родственников, ни от близких друзей, так как каждый из этих людей будет сконцентрирован только на собственных интересах.
Козерог:
Козерогам сегодня следует отказаться от каких-либо экспериментов на личном фронте. Инновации, применённые вами в самом начале своего нового романа, принесут непредвиденный результат (не исключено, что они станут причиной разрыва этих несформировавшихся отношений).
Водолей:
Водолеи неторопливо и расслабленно проведут этот день. Вам удастся выспаться и хорошо отдохнуть после напряжённой недели, так как главным соратником в этом досуге для вас станет нежно любимая вторая половинка.
Рыбы:
Рыбы сегодня получат море ярких эмоций от посещения какого-то культурного мероприятия. Кроме того, в этот день вы заведёте ряд интересных знакомств, одно из которых впоследствии станет началом головокружительного романа.

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