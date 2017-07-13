Избегайте негатива: гороскоп на 19 сентября

Необходимо любым путём избегать зависти, ревности и других проявлений агрессии. В атмосфере этого дня будет наблюдаться непонятное напряжение, которое может привести к настоящему взрыву страстей, причём от малейшего неосторожного слова и жеста.

Овен:

Овнам придётся выслушать множество необоснованных претензий от своего партнёра по браку. Пока ваша вторая половинка находится в дурном расположении духа, вам лучше упорно молчать даже в ответ на критику и издёвки.

Телец:

Тельцам сегодняшний день рекомендуется провести на природе. Неторопливая прогулка, совершённая в одиночестве, даст вам возможность разобраться в себе и найти верный ответ на все имеющиеся затруднения.

Близнецы:

Близнецы проведут этот день во власти сильного стресса. Ваше настроение окажется на нуле сразу после телефонного звонка, из которого вы узнаете, что проект, в который вы вложили много усилий, был отклонён и отправлен на доработку.

Рак:

Раки проведут этот день в стремительном темпе. Текущие домашние дела, непродолжительные поездки и море общения вас изрядно утомят, но при этом подарят вам ощущение, что вы живёте полноценной и насыщенной жизнью.

Лев:

Львы проявят мудрость и дальновидность. Когда в стенах вашего дома разгорится спор по одному из извечных вопросов, вы решите, что одержать победу в этой семейной междоусобице вам поможет поддержка со стороны престарелого родственника.

Дева:

Девам в этот день предстоит вступить в контакт с какой-то малоприятной особой. Когда вы поймёте, что этот твердолобый человек не понимает ваши претензии, озвученные вежливо и тактично, вам придётся использовать в своём лексиконе бранные выражения.

Весы:

Весам в этот день будет невероятно сложно бороться с собственными слабостями и пороками. Не исключено, что вы полностью утратите контроль над собой, а потому существенно отступите от режима питания, который является основой вашей новой диеты.

Скорпион:

Скорпионы сегодня обретут новое увлечение. В этом хобби вы сможете отыскать единственный недостаток — занятие, которое подарит вам возможность для полной творческой самореализации, потребует крупных финансовых затрат и колоссального количества свободного времени.

Стрелец:

Стрельцы захотят разделить внутренние переживания с кем-то из близких. Однако вам не удастся найти поддержку ни со стороны своих родственников, ни от близких друзей, так как каждый из этих людей будет сконцентрирован только на собственных интересах.

Козерог:

Козерогам сегодня следует отказаться от каких-либо экспериментов на личном фронте. Инновации, применённые вами в самом начале своего нового романа, принесут непредвиденный результат (не исключено, что они станут причиной разрыва этих несформировавшихся отношений).

Водолей:

Водолеи неторопливо и расслабленно проведут этот день. Вам удастся выспаться и хорошо отдохнуть после напряжённой недели, так как главным соратником в этом досуге для вас станет нежно любимая вторая половинка.

Рыбы:

Рыбы сегодня получат море ярких эмоций от посещения какого-то культурного мероприятия. Кроме того, в этот день вы заведёте ряд интересных знакомств, одно из которых впоследствии станет началом головокружительного романа.