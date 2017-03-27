Избегайте легкомысленности: гороскоп на 23 мая

Необходимо тщательно обдумывать каждый свой шаг и избегать легкомысленности в поведении. В этот день многие обстоятельства потребуют умения быстро находить выход из тупика, что в целом мало поспособствует позитивному настроению.

Овен:

Овны сегодня испытают острую потребность в наличии единомышленников. Не сумев найти интересных собеседников из числа родственников и друзей, вы с головой погрузитесь в виртуальную переписку.

Телец:

Тельцы сегодня с большим трудом будут ориентироваться в непрекращающемся потоке самой различной информации. К вечеру вы испытаете огромную усталость и почувствуете непреодолимое желание полностью отгородиться от внешнего мира.

Близнецы:

Для Близнецов этот день будет полон приятных сюрпризов. Кроме приятного дружеского общения и удачного похода по магазинам веским поводом для радости для вас станет приезд любимого родственника.

Рак:

Эмоциональная восприимчивость Раков в этот день заметно усилится. Вы не сможете сдержаться от громкого смеха, просматривая комедийный фильм, и горько заплачете, вспоминая подробности своего неудачного любовного романа.

Лев:

В ближайшем окружении Львов в этот день произойдут глобальные перестановки. Не исключено, что у вас появится новый друг, а кто-то из давних приятелей поведёт себя крайне непорядочно, как настоящий Иуда.

Дева:

Настроение Дев сегодня будет отличаться резкими колебаниями. Вашим родственникам покажется странным, что вы то смеётесь без особых причин, то погружаетесь в пучину внутренних переживаний, причины которых никому не известны.

Весы:

Весы сегодня посчитают необходимым закончить все неотложные дела в первой половине суток. Вечер этого дня вы освободите для поездки по гостям или для встречи с людьми, которых долгое время не видели.

Скорпион:

Скорпионы сегодня будут мечтать о тёплых морях и палящем зное. Чтобы хоть как-то приблизить воплощение своей мечты о летнем отдыхе, вы соберёте близких друзей и вместе с ними отправитесь на природу.

Стрелец:

Стрельцам 23 мая следует с большой осторожностью приступать к употреблению крепких напитков. Опасность для вас таится не в количестве, а в качестве спиртного (ни в коем случае не пейте незнакомый коктейль или коньяк непроверенной марки).

Козерог:

Козерогам вплоть до позднего вечера этого дня не удастся нормально общаться со своими ближайшими родственниками. Атмосфера в стенах вашего дома будет напоминать очень странное кино, герои которого не произносят ни звука.

Водолей:

Водолеи 23 мая 2017 г получат доказательства симпатии со стороны какого-то человека. В ответ вы поступите так, как подсказывает вам своё сердце — мягко объясните пылкому поклоннику, что он мало соответствует вашему представлению об идеальной второй половинке.

Рыбы:

Рыбам сегодня придётся решать вопросы, связанные со своим здоровьем. Утром вы почувствуете сильную головную боль. Вы не сможете самостоятельно выяснить причины её происхождения, а потому поспешите связаться с медицинским специалистом.