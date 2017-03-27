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Избегайте легкомысленности: гороскоп на 23 мая

Сегодня, 06:19 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Избегайте легкомысленности: гороскоп на 23 мая

Необходимо тщательно обдумывать каждый свой шаг и избегать легкомысленности в поведении. В этот день многие обстоятельства потребуют умения быстро находить выход из тупика, что в целом мало поспособствует позитивному настроению.
Овен:
Овны сегодня испытают острую потребность в наличии единомышленников. Не сумев найти интересных собеседников из числа родственников и друзей, вы с головой погрузитесь в виртуальную переписку.
Телец:
Тельцы сегодня с большим трудом будут ориентироваться в непрекращающемся потоке самой различной информации. К вечеру вы испытаете огромную усталость и почувствуете непреодолимое желание полностью отгородиться от внешнего мира.
Близнецы:
Для Близнецов этот день будет полон приятных сюрпризов. Кроме приятного дружеского общения и удачного похода по магазинам веским поводом для радости для вас станет приезд любимого родственника.
Рак:
Эмоциональная восприимчивость Раков в этот день заметно усилится. Вы не сможете сдержаться от громкого смеха, просматривая комедийный фильм, и горько заплачете, вспоминая подробности своего неудачного любовного романа.
Лев:
В ближайшем окружении Львов в этот день произойдут глобальные перестановки. Не исключено, что у вас появится новый друг, а кто-то из давних приятелей поведёт себя крайне непорядочно, как настоящий Иуда.
Дева:
Настроение Дев сегодня будет отличаться резкими колебаниями. Вашим родственникам покажется странным, что вы то смеётесь без особых причин, то погружаетесь в пучину внутренних переживаний, причины которых никому не известны.
Весы:
Весы сегодня посчитают необходимым закончить все неотложные дела в первой половине суток. Вечер этого дня вы освободите для поездки по гостям или для встречи с людьми, которых долгое время не видели.
Скорпион:
Скорпионы сегодня будут мечтать о тёплых морях и палящем зное. Чтобы хоть как-то приблизить воплощение своей мечты о летнем отдыхе, вы соберёте близких друзей и вместе с ними отправитесь на природу.
Стрелец:
Стрельцам 23 мая следует с большой осторожностью приступать к употреблению крепких напитков. Опасность для вас таится не в количестве, а в качестве спиртного (ни в коем случае не пейте незнакомый коктейль или коньяк непроверенной марки).
Козерог:
Козерогам вплоть до позднего вечера этого дня не удастся нормально общаться со своими ближайшими родственниками. Атмосфера в стенах вашего дома будет напоминать очень странное кино, герои которого не произносят ни звука.
Водолей:
Водолеи 23 мая 2017 г получат доказательства симпатии со стороны какого-то человека. В ответ вы поступите так, как подсказывает вам своё сердце — мягко объясните пылкому поклоннику, что он мало соответствует вашему представлению об идеальной второй половинке.
Рыбы:
Рыбам сегодня придётся решать вопросы, связанные со своим здоровьем. Утром вы почувствуете сильную головную боль. Вы не сможете самостоятельно выяснить причины её происхождения, а потому поспешите связаться с медицинским специалистом.

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