Избегайте конфликтов: гороскоп на 2 февраля

Сегодня будет преобладать не самый позитивный эмоциональный настрой, который крайне не благоприятно отразится на отношениях между полами. Чтобы избежать многих проблем, 2 февраля 2017 года следует избегать острых и щекотливых ситуаций.

Овен:

Предприимчивость Овнов в этот день заметно усилится. В таком настроении вам под силу не только начать новый бизнес-проект, но и просчитать на пару ходов вперёд, как будет в ближайшие дни колебаться ситуация на фондовом рынке.

Телец:

Тельцы проведут 2 февраля 2017 в занятиях посреднической деятельностью. Услуги, которые вы окажете окружающим в этот день, вызовут хорошие отзывы и получат внушительное материальное вознаграждение.

Близнецы:

Близнецы сегодня обретут успех в делах, связанных с обменом накопленным опытом или ценной информацией. Не исключено, что в вашей жизни внезапно появится человек, с которым вас в прошлом связывали очень тёплые и доверительные отношения.

Рак:

Ракам 2 февраля будут очень полезны упражнения, развивающие логику и внимание. Попробуйте тщательно фиксировать в своей памяти всё, что услышите или увидите в этот день, так как эта информация уже в обозримом будущем принесёт вам огромную пользу.

Лев:

Львам сегодня придётся потратить немало сил на занятия самопиаром. Для вашей карьеры будут очень полезны эти мероприятия, ведь именно благодаря им заметно повысится ваш общественный авторитет и популярность среди служебного коллектива.

Дева:

Девы сегодня будут приглашены на деликатный разговор с вышестоящим руководством. В ходе этой беседы вы узнаете, что ваш шеф хочет предложить вам очень интересный проект, связанный с зарубежной командировкой.

Весы:

Весы сегодня будут заняты поисками подходящего ассистента среди коллег по работе. Пока ваши мысли будут заняты делами сердечными, вы не сможете сосредоточиться на служебных делах и решите «передоверить» их надёжному человеку.

Скорпион:

Скорпионы 2 февраля 2017г будут не раз ходить по краю обрыва. Сегодня вам следует как можно тщательней контролировать свой лексикон, ведь резкий или самоуверенный тон в общении с руководством может плачевно отразиться на будущем вашей карьеры.

Стрелец:

Стрельцам сегодня придётся забыть о личных делах ради спокойствия своей второй половинки. Чтобы порадовать любимого человека, вечер этого дня вы проведёте в компании его друзей, которые, по вашему мнению, являются наискучнейшими собеседниками.

Козерог:

Козерогам в этот день предстоит продемонстрировать свои навыки оратора. Выступая перед коллегами или бизнес-партнёрами, начните свой монолог с тёплых и доброжелательных слов, и только потом переходите к главной сути своего обращения.

Водолей:

Водолеи сегодня смогут отыскать ещё одно оригинальное хобби. Увлечение, о котором вы узнаете от кого-то из близких друзей, при должном старании с вашей стороны в обозримом будущем может стать для вас неплохим источником дополнительных доходов.

Рыбы:

Рыбы сегодня будут не в меру общительны. Постарайтесь хотя бы иногда прекращать свой словесный поток, а также следите за той информацией, которую произносите (высок риск, что вы ненароком можете сболтнуть что-то личное или сугубо конфиденциальное).