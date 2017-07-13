Избегайте бестактности: гороскоп на 3 октября

Сегодня главным козырем должны стать терпение и дипломатичность. В этот день, выстраивая диалог с окружающими людьми, следует отказаться от вопросов «в лоб», а также от резкой критики и прочих проявлений бестактности.

Овен:

Овнам этот день доставит много приятных минут. Вы вдоволь пообщаетесь со своими приятелями, сделаете очень выгодную покупку, а вечер этого дня проведёте в романтической обстановке в компании своей второй половинки.

Телец:

Целый день вы будете отвечать на многочисленные телефонные звонки от своих коллег, которые без вашего участия не смогут справиться с внезапно возникшей служебной проблемой.

Близнецы:

Близнецам следует оградить себя от любого рода стрессов и эмоциональных перегрузок. Всё, что будет происходить сегодня вокруг вас, постарайтесь воспринимать максимально спокойно и не забывайте, что любые невзгоды рано или поздно исчезнут.

Рак:

Ракам сегодня принесут позитив контакты с домашними питомцами и младшими родственниками. Дети и животные способны вам показать, как приятно порой сбросить маску солидного человека, чтобы вновь почувствовать вкус свободы.

Лев:

Львы будут слишком резко реагировать на критику в свой адрес. Не исключено, что, устав от замечаний со стороны близких членов своей семьи, вы решите сбежать прочь из дома в более спокойное пристанище (например, в кинотеатр или в гости к другу).

Дева:

Девам в этот день не следует забывать о правилах, установленных для автомобилистов. Чтобы не происходило в пути, ни на секунду не отвлекайтесь от управления транспортным средством и категорически откажетесь от общения с пассажирами.

Весы:

Весам 3 октября не рекомендуется брать деньги в долг у друзей и знакомых. Высока вероятность, что в ближайшие дни вам будет невероятно сложно вернуть эту сумму, что крайне плачевно отразится на ваших отношениях с «кредитором».

Скорпион:

Скорпионам сегодня следует проявить более внимательное отношение к своей второй половинке. Ваш любимый человек достоин того, чтобы вы устроили для него приятный сюрприз или романтическое свидание.

Стрелец:

Стрельцы сегодня вступят в непримиримую борьбу со своими вредными привычками. Сказать «стоп» курению окажется не так то легко, и вы позволите себе небольшие поблажки (приобретёте электронные сигареты или купите табак очень лёгкого сорта).

Козерог:

Козероги сегодня будут веселы и энергичны. Приподнятое настроение поможет вам очень быстро устранить беспорядок в домашних стенах, чтобы потом заняться семейным досугом или отправиться в гости к приятелям.

Водолей:

Для Водолеев сегодня повышается риск травм, падений и ушибов. Избежать неприятностей вам поможет неторопливый подход к выполнению бытовых дел и соблюдение правил безопасности во время прогулок и поездок.

Рыбы:

Рыбам сегодня следует отказаться от смелых экспериментов в сфере питания. Любые новомодные диеты и прочие ограничения в рационе принесут вам непредсказуемый результат (стресс, расстройство желудка или сильную боль в области печени).