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03.10 Вторник

Избегайте бестактности: гороскоп на 3 октября

Сегодня, 06:18 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Избегайте бестактности: гороскоп на 3 октября

Сегодня главным козырем должны стать терпение и дипломатичность. В этот день, выстраивая диалог с окружающими людьми, следует отказаться от вопросов «в лоб», а также от резкой критики и прочих проявлений бестактности.
Овен:
Овнам этот день доставит много приятных минут. Вы вдоволь пообщаетесь со своими приятелями, сделаете очень выгодную покупку, а вечер этого дня проведёте в романтической обстановке в компании своей второй половинки.
Телец:
Целый день вы будете отвечать на многочисленные телефонные звонки от своих коллег, которые без вашего участия не смогут справиться с внезапно возникшей служебной проблемой.
Близнецы:
Близнецам следует оградить себя от любого рода стрессов и эмоциональных перегрузок. Всё, что будет происходить сегодня вокруг вас, постарайтесь воспринимать максимально спокойно и не забывайте, что любые невзгоды рано или поздно исчезнут.
Рак:
Ракам сегодня принесут позитив контакты с домашними питомцами и младшими родственниками. Дети и животные способны вам показать, как приятно порой сбросить маску солидного человека, чтобы вновь почувствовать вкус свободы.
Лев:
Львы будут слишком резко реагировать на критику в свой адрес. Не исключено, что, устав от замечаний со стороны близких членов своей семьи, вы решите сбежать прочь из дома в более спокойное пристанище (например, в кинотеатр или в гости к другу).
Дева:
Девам в этот день не следует забывать о правилах, установленных для автомобилистов. Чтобы не происходило в пути, ни на секунду не отвлекайтесь от управления транспортным средством и категорически откажетесь от общения с пассажирами.
Весы:
Весам 3 октября не рекомендуется брать деньги в долг у друзей и знакомых. Высока вероятность, что в ближайшие дни вам будет невероятно сложно вернуть эту сумму, что крайне плачевно отразится на ваших отношениях с «кредитором».
Скорпион:
Скорпионам сегодня следует проявить более внимательное отношение к своей второй половинке. Ваш любимый человек достоин того, чтобы вы устроили для него приятный сюрприз или романтическое свидание.
Стрелец:
Стрельцы сегодня вступят в непримиримую борьбу со своими вредными привычками. Сказать «стоп» курению окажется не так то легко, и вы позволите себе небольшие поблажки (приобретёте электронные сигареты или купите табак очень лёгкого сорта).
Козерог:
Козероги сегодня будут веселы и энергичны. Приподнятое настроение поможет вам очень быстро устранить беспорядок в домашних стенах, чтобы потом заняться семейным досугом или отправиться в гости к приятелям.
Водолей:
Для Водолеев сегодня повышается риск травм, падений и ушибов. Избежать неприятностей вам поможет неторопливый подход к выполнению бытовых дел и соблюдение правил безопасности во время прогулок и поездок.
Рыбы:
Рыбам сегодня следует отказаться от смелых экспериментов в сфере питания. Любые новомодные диеты и прочие ограничения в рационе принесут вам непредсказуемый результат (стресс, расстройство желудка или сильную боль в области печени).

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