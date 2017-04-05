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Избегайте агрессии: гороскоп на 31 мая

Сегодня, 06:18 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Избегайте агрессии: гороскоп на 31 мая

Сегодня следует всячески избегать проявлений агрессии и грубости в своём поведении. Повышенная нервозность этого дня способна стать причиной многочисленных скандалов и ссор, избежать которые поможет тщательный самоконтроль и доброжелательная улыбка.
Овен:
Овнам в этот день предстоит вернуться к своему недавнему прошлому. Ваша бывшая вторая половинка попросит вас оказать ей небольшую услугу, в ответ на что вы произнесёте тактичное «нет» и не станете объяснять причины отказа.
Телец:
Тельцам сегодня предстоит научиться читать между строк и понимать истинное значение завуалированных намёков. Столь непривычная модель общения вас порядком утомит, но именно благодаря проявленным навыкам дипломатии вы сможете заручиться поддержкой влиятельного человека.
Близнецы:
Близнецам в этот день не стоит стесняться своей излишней сентиментальности. Не бойтесь прилюдно заплакать во время просмотра трогательной мелодрамы или после того, как кто-то из друзей поделится с вами печальными подробностями своей биографии.
Рак:
Раки сегодня вступят в борьбу с общественными правилами и стереотипами. Начать свою «революцию» вы решите с простейших мер (например, приобретёте новый гардероб, который будет отличаться подчёркнутой экстравагантностью).
Лев:
Львы в этот день будут регулярно выслушивать похвалы и комплименты в свой адрес. Окружающим очень понравится ваша манера поведения, доброжелательность и умение находить общий язык с самыми разными собеседниками.
Дева:
Девам удастся сохранить в целостности свой семейный бюджет во время похода по магазинам. При этом вы всё-таки сделаете достаточно дорогую покупку, так как выбранный вами товар вы приобретёте в кредит или в рассрочку.
Весы:
Весы сегодня будут с радостью принимать многочисленные поздравления со стороны окружающих. Вам польстит, что близкие родственники и друзья прониклись к вам такой теплотой и столь искренне радуются вашим профессиональным успехам.
Скорпион:
Скорпионы сегодня сделают очень дорогое и совершенно ненужное приобретение. Вы потратите свои «кровные» на бесполезный предмет лишь потому, что вам покажется — этой статусной вещью должен обладать каждый человек, достигший высокого положения в обществе.
Стрелец:
Стрельцам много тёплых эмоций принесёт общение с давними приятелями, бывшими однокурсниками или сослуживцами. За весёлым дружеским застольем вы не заметите, как пробегут часы, которые вы обещали потратить на выполнение домашних обязанностей.
Козерог:
Козероги в этот день откажутся следовать голосу здравого смысла. Вступая в конфликт с человеком, гораздо младше, нежели вы, вам не стоит забывать, что в этом споре именно вы должны проявить мудрость, терпенье и тактичность.
Водолей:
Водолеи сегодня будут бесплодно пытаться отстоять свой внутрисемейный авторитет. Ваши домочадцы, имея численное преимущество перед вами, категорически отвергнут все ваши просьбы, предложения и идеи, и вам придётся с этим смириться.
Рыбы:
Рыбы будут регулярно попадать в щекотливые ситуации. Сначала вы случайно разгласите информацию, которую следовало держать в секрете, а затем попытаетесь устранить инцидент и окончательно запутаетесь в происходящем.

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