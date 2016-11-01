Из жизни Сум: сгоревшая деревянная крепость в «Сказке» (фото)

Многие сумчане с ностальгией вспоминают уникальную деревянную крепость, которая была в детском парке, постепенно ветшала (чему помогли и местные вандалы) и как-то странно сгорела. Автор деревянной крепости в детском парке — уникальный сумской самородок, художник — резчик по дереву Николай САЕНКО (в творческих кругах просто Микеша).

«Нашел у себя в архиве его проекты — идеи и словно окунулся в те прекрасные творческие 80 — 90 гг.», — написал на своей странице в фейсбуке архитектор Владимир Быков и выложил фото. Он пообещал передать эти материалы семье.