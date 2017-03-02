27 апреля с 8:00 до 13:00 обесточат ул. Руднева (д. №№ 83-105,84-110), Сеченова (д. №№ 2-42, 25);
с 8:00 до 16:00 — ул. Пантелеймона Кулиша (д. №№ 109-145,106-134), Декабристов (д. №№ 95-109), пер. Оборонный, ул. Ольшанскую (д. №№ 2-20 1-13), Лысенко, Декабристов, Серова, Грибоедова. Об этом сообщает Информационный портал со ссылкой на филиал «Сумской городской район электрических сетей» ОАО «Сумыоблэнерго».
После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.
Из-за ремонтов в Сумах обесточат «именные» улицы
27 апреля с 8:00 до 13:00 обесточат ул. Руднева (д. №№ 83-105,84-110), Сеченова (д. №№ 2-42, 25);
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