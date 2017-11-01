Из Киева в Сумы вернулся Евгений Журавель

В Сумы из киевской клиники вернулся после операций Евгений ЖУРАВЕЛЬ – участник АТО, который два года назад он был ранен под селом Счастье в Луганская область и которому собирали средства на благотворительный аукционе «Время добрых дел» 25 сентября.

«Все домой. Теперь меня ждет длительный курс выздоровления, но это мелочи. Всем низкий поклон кто в это вложил частицу души, без Вас это бы не получилось», — написал Евгений Журавель на своей странице в соцсетях 2 ноября.

А это было опубликовано сегодня.



На аукционе «Время добрых дел» в Сумах 25 сентября выставляли 68 лотов, собрали 44 870 грн.

Бойцу была необходима операция по замене кости стопы, которая срослась неправильно, а также послеоперационная реабилитация.