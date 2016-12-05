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26.01 Четверг

Из фондов хранилища: на Сумщине открылась уникальная выставка (фото)

Сегодня, 13:30 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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25 января в Лебединском городском художественном музее открылась новая выставка «Исповедь древности: история говорит через картины», где представлены 29 уникальных работ, охватывающих период от XVII до середины XIX века. Эти работы не экспонировались по несколько десятилетий и были доступны для ознакомления только работникам музея и небольшому числу ученых. Представленные на выставке работы выполнены в разный период и различными техниками (живопись, графика, пастель, литография). В основу концепции выставки положена идея восстановления интереса музейного посетителя к художественному искусству. Отправной точкой для формирования выставки стала работа фламандского художника XVII века «Охотник», что и вдохновила на создание этой выставки.
На выставке представлены графические и акварельные работы, попавшие в музей из дворянской коллекции рода Анненковых. Коллекцию собрала Вера Анненкова, не только отмечалась прогрессивными взглядами на жизнь, но и считалась одной из самых красивых женщин империи в первой половине XIX века (ее портрет можно увидеть в 2 зале музея). Дружила с Александром Пушкиным и Михаилом Лермонтовым.Графические работы изображают как Веру Анненкову, так и четырех ее дочерей.
Интересные также несколько литографических работ XVII-XIX века. Представлены и портретные работы, в том числе парные работы Шиндловских и портрет Кузьмича Руднева — отца основателя лебединского музея. Интересна пастельная работа Константина Трутовского «Путник». Трутовский один из первых мастеров, использующий пастель (стертые в порошок, спрессованные краски, которые чаще всего выпускаются в виде мягких цветной карандашей) в своих работах. Работы мастера использовались для иллюстрации «Кобзаря» Тараса Шевченко, а также произведений Марко Вовчок и Николая Гоголя. Картины Трутовского хранятся в различных музеях мира, в том числе лучших музеях Украины, а одна в — Лебединском художественном.

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