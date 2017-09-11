Панорама / сумы / новости / события / комментарии
15.11 Среда

Итоги «жаркой» осени

Сегодня, 15:10 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама
Итоги «жаркой» осени

Верховная Рада этой осенью активно взялась внедрять реформы в Украине. Сначала взялись за образование, позже приняли пенсии по-новому, а в последнюю неделю вся страна обсуждала принятие нового курса развития украинской медицины. На этом законодатели разошлись до 7 ноября.
Перемены в медицине
Верховная Рада 19 октября приняла медицинскую реформу, поддержав во втором чтении и в целом законопроект №6327, который воплощает первое звено медицинской реформы. Документ поддержали 240 народных депутатов. Законопроект в процессе доработки ко второму чтению существенно изменился.
Государство будет оплачивать из госбюджета медицинские услуги, изделия и лекарства для профилактики, диагностики, лечения и реабилитации в связи с болезнями, травмами, отравлениями и патологическими состояниями, а также в связи с беременностью и родами. Таким образом будут оплачивать не только экстренную, первичную и паллиативную помощь, а также вторичную, третичную, медицинскую реабилитацию, медицинскую помощь детям до 16 лет, а также помощь в связи с беременностью и родами. При этом программа медгарантий утверждается парламентом в составе закона о Госбюджете на соответствующий год и должна составлять не менее 5% ВВП. Государственные и коммунальные медучреждения смогут предоставлять и платные услуги, но в объеме не более 20% от всех предоставленных услуг и только к завершению 2024 года. Правительство создаст перечень программ общественного здоровья, меры борьбы с эпидемиями, проведение медико-социальной экспертизы, деятельности, связанной с проведением судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, которые также будут финансироваться государством.

Бюджетный провал
Перед двухнедельным перерывом между пленарными заседаниями Верховная Рада так и не приняла Бюджет на 2018 год.
Так, 20 октября Рада не внесла рассмотрение законопроекта №7000 «О государственном бюджете Украины на 2018 год» в повестку дня. Согласно регламенту, именно 20 октября является крайним сроком для рассмотрения проекта госбюджета в первом чтении. При этом заключение профильного комитета парламента было подготовлено с опозданием. Закон устанавливает срок до 15 октября, а документ был обнародован только 19-го.
Теперь Верховная Рада сможет рассмотреть бюджет-2018 в первом чтении не ранее 7 ноября. Проект государственного бюджета Украины на 2018 г. предусматривает рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 3%. Документ также предусматривает замедление инфляции до 7% с 11%, ожидаемых по итогам 2017 г., и сокращение дефицита госбюджета до 2,4% ВВП с 2,7% ВВП по итогам текущего года. Поступления в сводный бюджет ожидаются на уровне 1 трлн 118,8 млрд грн., что на 14,9% больше, чем ожидается по итогам 2017 г.

Спорный вопрос
Еще 19 октября Верховная Рада включила в повестку дня и направила в Конституционный суд два законопроекта, предусматривающие ограничение депутатской неприкосновенности. Таким образом законодатели дали старт рассмотрению вопроса снятия неприкосновенности. На сегодняшний день существуют два проекта, которые направлены в Конституционный суд.

Уже на следующей пленарной неделе, которая начнется 7 ноября, народные депутаты Украины планируют рассмотреть ряд кадровых вопросов. В частности, речь идет о кадровых изменениях в Центральной избирательной комиссии, Счетной палате, а также переназначении Уполномоченного по правам человека. Народные избранники также должны рассмотреть большое количество важных законопроектов.

фото: Медицина по-новому. Верховная Рада поддержала реформу здравоохранения, депутаты рассмотрели больше двух тысяч
поправок
Мария Крупина, «Панорама» №44

Напечатать Письмо автору Просмотров 40 Комментариев 0

читайте также
Эх, полетаем! Аэропорты Украины увеличили пассажиропоток (инфографика)
Эх, полетаем! Аэропорты Украины увеличили пассажиропоток (инфографика)
11.09.2017, 17:07 Новость
Панорама Панорама 11.09.2017, 17:07 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 137 Комментариев 0
Сумы считаются «не грязными» (инфографика)
Сумы считаются «не грязными» (инфографика)
07.09.2017, 17:15 Новость
Панорама Панорама 07.09.2017, 17:15 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 129 Комментариев 0
Как менялись цены на топливо в Украине (инфографика)
Как менялись цены на топливо в Украине (инфографика)
06.09.2017, 16:15 Новость
Панорама Панорама 06.09.2017, 16:15 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 162 Комментариев 0
С 30 до 680: ужасающая реальность на Донбассе (инфографика)
С 30 до 680: ужасающая реальность на Донбассе (инфографика)
05.09.2017, 14:18 Новость
Панорама Панорама 05.09.2017, 14:18 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 768 Комментариев 0
Частные школы в Украине и мире: сколько и почем
Частные школы в Украине и мире: сколько и почем
04.09.2017, 15:40 Новость
Панорама Панорама 04.09.2017, 15:40 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 103 Комментариев 0
Национальная Хохляцкая Лига
Национальная Хохляцкая Лига
01.09.2017, 16:15 Новость
Панорама Панорама 01.09.2017, 16:15 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 122 Комментариев 0
Иловайский котел (инфографика)
Иловайский котел (инфографика)
31.08.2017, 15:15 Новость
Панорама Панорама 31.08.2017, 15:15 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 157 Комментариев 0
Украина и оружие: топ скандалов (инфографика)
Украина и оружие: топ скандалов (инфографика)
22.08.2017, 17:34 Новость
Панорама Панорама 22.08.2017, 17:34 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 74 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Конерн «НІКМАС» — якість без компромісів
Сегодня, 14:29
admin adminych admin adminych Сегодня, 14:29 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 9 Комментариев 0
Олександр ЛИСЕНКО: «Суми мають всі шанси стати кращим ІТ-містом»
Сегодня, 12:09
admin adminych admin adminych Сегодня, 12:09 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
Анатолій Гриценко: бізнес-інтереси президента – це лихо для країни
Сегодня, 11:50
admin adminych admin adminych Сегодня, 11:50 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Газета «Панорама» и Сумская областная филармония собирают «Дружнє коло»!
07.11.2017, 12:30
admin adminych admin adminych 07.11.2017, 12:30 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 607 Комментариев 0
Опросы

Как вы считаете, главные причины резкого роста числа ДТП - это...
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
«Жемчужина» шкатулки с драгоценностями: кольца с перламутровыми камнями
Вчера, 15:21
admin adminych admin adminych Вчера, 15:21 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Выбор крема для лица: советы для женщин
10.11.2017, 17:15
admin adminych admin adminych 10.11.2017, 17:15 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 32 Комментариев 0
Макс Поляков стал обладателем титула Почетный Кавалер ФАИ
10.11.2017, 14:49
admin adminych admin adminych 10.11.2017, 14:49 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
«Первая Вода»: системы очистки воды для бытовых и промышленных целей
03.11.2017, 18:08
admin adminych admin adminych 03.11.2017, 18:08 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0
НБУ: держим руку на курсе
02.11.2017, 16:34
admin adminych admin adminych 02.11.2017, 16:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
последние комментарии
yaroslavna к материалу
В Сумах волонтеры посчитают бездомных животных
Я конечно "за" гуманитарное отношение к животным, но не за счет нервов, спокойствия и безопасности жителей. Почему бездомные собаки имеют ...
Сегодня, 11:24
расписание_троллейбусов к материалу
В Сумах для троллейбусов сделали новое расписание, убрав три маршрута
Не угадывай время приезда троллейбуса - заглядывай в расписание сумских троллейбусов с любого устройства на сайте http://rozklad.sumy.space/
Сегодня, 07:59
Кристина Мизалова к материалу
Лучшая прогулочная коляска для лета
Как раз выбираем коляску для зимы и как вариант рассматриваем модель анекс спорт.
09.11.2017, 15:43
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII