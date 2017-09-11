Итоги «жаркой» осени

Верховная Рада этой осенью активно взялась внедрять реформы в Украине. Сначала взялись за образование, позже приняли пенсии по-новому, а в последнюю неделю вся страна обсуждала принятие нового курса развития украинской медицины. На этом законодатели разошлись до 7 ноября.

Перемены в медицине

Верховная Рада 19 октября приняла медицинскую реформу, поддержав во втором чтении и в целом законопроект №6327, который воплощает первое звено медицинской реформы. Документ поддержали 240 народных депутатов. Законопроект в процессе доработки ко второму чтению существенно изменился.

Государство будет оплачивать из госбюджета медицинские услуги, изделия и лекарства для профилактики, диагностики, лечения и реабилитации в связи с болезнями, травмами, отравлениями и патологическими состояниями, а также в связи с беременностью и родами. Таким образом будут оплачивать не только экстренную, первичную и паллиативную помощь, а также вторичную, третичную, медицинскую реабилитацию, медицинскую помощь детям до 16 лет, а также помощь в связи с беременностью и родами. При этом программа медгарантий утверждается парламентом в составе закона о Госбюджете на соответствующий год и должна составлять не менее 5% ВВП. Государственные и коммунальные медучреждения смогут предоставлять и платные услуги, но в объеме не более 20% от всех предоставленных услуг и только к завершению 2024 года. Правительство создаст перечень программ общественного здоровья, меры борьбы с эпидемиями, проведение медико-социальной экспертизы, деятельности, связанной с проведением судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, которые также будут финансироваться государством.

Бюджетный провал

Перед двухнедельным перерывом между пленарными заседаниями Верховная Рада так и не приняла Бюджет на 2018 год.

Так, 20 октября Рада не внесла рассмотрение законопроекта №7000 «О государственном бюджете Украины на 2018 год» в повестку дня. Согласно регламенту, именно 20 октября является крайним сроком для рассмотрения проекта госбюджета в первом чтении. При этом заключение профильного комитета парламента было подготовлено с опозданием. Закон устанавливает срок до 15 октября, а документ был обнародован только 19-го.

Теперь Верховная Рада сможет рассмотреть бюджет-2018 в первом чтении не ранее 7 ноября. Проект государственного бюджета Украины на 2018 г. предусматривает рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 3%. Документ также предусматривает замедление инфляции до 7% с 11%, ожидаемых по итогам 2017 г., и сокращение дефицита госбюджета до 2,4% ВВП с 2,7% ВВП по итогам текущего года. Поступления в сводный бюджет ожидаются на уровне 1 трлн 118,8 млрд грн., что на 14,9% больше, чем ожидается по итогам 2017 г.

Спорный вопрос

Еще 19 октября Верховная Рада включила в повестку дня и направила в Конституционный суд два законопроекта, предусматривающие ограничение депутатской неприкосновенности. Таким образом законодатели дали старт рассмотрению вопроса снятия неприкосновенности. На сегодняшний день существуют два проекта, которые направлены в Конституционный суд.

Уже на следующей пленарной неделе, которая начнется 7 ноября, народные депутаты Украины планируют рассмотреть ряд кадровых вопросов. В частности, речь идет о кадровых изменениях в Центральной избирательной комиссии, Счетной палате, а также переназначении Уполномоченного по правам человека. Народные избранники также должны рассмотреть большое количество важных законопроектов.

фото: Медицина по-новому. Верховная Рада поддержала реформу здравоохранения, депутаты рассмотрели больше двух тысяч

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Мария Крупина, «Панорама» №44