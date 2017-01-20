Исполком Сум из-за «теракта» сменил дислокацию

Вопреки мнению общественности и некоторых депутатов Сумского горсовета исполком на внеочередном заседании в пятницу 3 марта намеревался рассмотреть вопрос о введении в действие протокола комиссии по определению перевозчиков на городских транспортных маршрутах. Иными словами, утвердить результаты транспортного конкурса. Почти после часа дебатов заседание было прервано из-за того, что в кабинет, где проходило заседание, влетела дымовая шашка. После этого онлайн-трансляцию заседания прервали. Как удалось выяснить, заседание продолжили в другом помещении и без онлайн-трансляции. Но из-за отсутствия кворума решение по транспортному конкурсу так и не приняли.