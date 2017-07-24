Их работы нельзя увидеть в престижных галереях, они не зарабатывают на посетителях и именно их искусство самое доступное в мире. Что рисуют художники на стенах по всему миру? Их фантазии нет предела, а мастерство поражает.
Искусство на стенах: как удивляют мир стрит-арт художники
Напечатать Письмо автору Просмотров 11 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
24.07.2017, 12:00 Новость
17.07.2017, 09:08 Новость
14.07.2017, 09:05 Новость
Панорама Подписаться 14.07.2017, 09:05 Категория: Новость Рубрики: Город, Досуг, Образование, Общество Регион: Сумы Просмотров 151 Комментариев 0 Поддержали 0
12.07.2017, 10:04 Новость
admin adminych Подписаться 12.07.2017, 10:04 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Мнение, Общество Регионы: Мир, Украина Просмотров 125 Комментариев 0 Поддержали 0
06.07.2017, 15:12 Новость
05.07.2017, 17:03 Новость
04.07.2017, 16:14 Новость
Наталия Гончарук Подписаться 04.07.2017, 16:14 Категория: Новость Рубрики: Здоровье, Культура, Личность, Мнение, Общество, Происшествия Регионы: Мир, Украина Просмотров 130 Комментариев 0 Поддержали 0
13.08.2013, 17:00 Новость
Сергей Бондаренко Подписаться 13.08.2013, 17:00 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Культура, Общество, Развлечения Регионы: Сумщина, Краснопольский район Просмотров 785 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
Вчера, 14:16
admin adminych Подписаться Вчера, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 12 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 184 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
21.07.2017, 18:42
admin adminych Подписаться 21.07.2017, 18:42 Категория: Рубрика: Сельское хозяйство Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0 Поддержали 0
21.07.2017, 17:38
admin adminych Подписаться 21.07.2017, 17:38 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0 Поддержали 0
21.07.2017, 16:40
admin adminych Подписаться 21.07.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0 Поддержали 0
20.07.2017, 12:21
admin adminych Подписаться 20.07.2017, 12:21 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0 Поддержали 0
18.07.2017, 17:54
admin adminych Подписаться 18.07.2017, 17:54 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 36 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
интересно было почитать. ДТ-75 (tehnoniki.ru/arenda-buldozera/dt-75.html) действительно является легендой. просто не существует аналога!Сегодня, 00:42
БАНДА у власти готовится к ВЫБОРАМ, которые требует Евросоюз от украинской "власти" ибо её КОРРУПЦИЯ ЗАШКАЛИВАЕТ, вот и начали ВЕЗДЕ ...Вчера, 23:17