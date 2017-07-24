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26.07 Среда

Искусство на стенах: как удивляют мир стрит-арт художники

Сегодня, 08:09 Категория: Новость Рубрики: Мир, Досуг, Культура Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама

Их работы нельзя увидеть в престижных галереях, они не зарабатывают на посетителях и именно их искусство самое доступное в мире. Что рисуют художники на стенах по всему миру? Их фантазии нет предела, а мастерство поражает.

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