Ищите союзников: гороскоп на 3 февраля

3 февраля 2017 года — это оптимальный момент для обсуждения своих масштабных планов с близкими родственниками. Сегодня можно легко добиться расположения со стороны окружающих людей, а также найти новых союзников и бизнес-партнёров.

Овен:

Овнов 3 февраля ожидает ряд небольших технических осложнений. Может внезапно сломаться ваш автомобиль, «зависнет» компьютер или выйдут из строя незаменимые в быту электроприборы.

Телец:

Тельцы сегодня проявят чудеса бережливости. Вам удастся остановить себя в тот самый момент, когда во время прогулки по магазинам вы увидите товар своей мечты, выставленный на продажу с существенной скидкой.

Близнецы:

Поведение Близнецов в этот день окажется неспокойным и непоследовательным. Совершая одну ошибку за другой, вы не будете себя останавливать и критиковать, так как вам эти шаги покажутся очень взвешенными и основательно обдуманными.

Рак:

Ракам сегодня не следует выносить на суд окружающих свои промахи и ошибки. Всё, что вам не удалось осуществить в этот день, оставьте при себе, ведь это лишь временные трудности, которые вы уже очень скоро успешно преодолеете.

Лев:

Для Львов 3 февраля 2017 г очень высок риск травм и неприятных происшествий в дороге. Примите к сведению этот прогноз и не забывайте о нём, отправляясь в метро или садясь за руль своего автомобиля.

Дева:

Девам сегодня придётся провести работу над ошибками, допущенными на личном фронте. Наберитесь спокойствия, терпения и такта, пока вы вновь будете добиваться расположения своей давней зазнобы.

Весы:

Весы в этот день ненароком заденут за живое чувства близкого человека. Постарайтесь принести свои извинения без промедлений и вынесите из случившего важный урок — обидеть человека всегда очень просто, а потому стоит тщательней контролировать свои слова и поступки.

Скорпион:

Скорпионам сегодня крупно повезёт в общении с сильными мира сего. После посещения банка, налоговой или другого госучреждения вы испытаете чувство огромного морального облегчения и ни с чем несравнимую гордость собой.

Стрелец:

Стрельцам сегодня не стоит требовать от себя слишком многого. В этот день ваш физический и интеллектуальный потенциал будет крайне невысок, а потому попробуйте пораньше вернуться с работы и без промедлений отправляйтесь в постель.

Козерог:

У Козерогов сегодняшний день пройдёт с переменным успехом. Закончив работу без волнений и драм, дома вы столкнётесь с очередным крупным семейным скандалом, причиной которого станут проблемы кого-то из дальних родственников.

Водолей:

Водолеи сегодня будут веселы и игривы. Это быстро заметит противоположный пол. Если вы связаны узами брака, тщательно контролируйте своё поведение, иначе вторая половинка обязательно найдёт повод для ревности.

Рыбы:

Рыбы 3 февраля 2017 будут старательно скрывать свои чувства от окружающих. Полностью замкнувшись в себе, вы рискуете обидеть близкого друга, вызвать раздражение коллег или спровоцировать любимого человека на целую бурю негативных эмоций.