Иордань в Сумах: крестный ход и массовые купания (фото)

В день Водохрещи или Иордани в Сумах прошли два крестных хода, организованные Украинской православной церковь (Московского патриархата) –от Спасо-Преображенского храма до места освящения воды возле Харьковского моста и от храма Сергия Радонежского на ул. М. Лушпы до места освящения воды возле здания «Здыбанки». После ритуалов освящения воды начались массовые купания в проруби не только там, а и возле пешеходного моста на Псельской, и на двух пляжах. Некоторые сумчане ныряли в ледяную воду вместе с детьми, причём некоторым из них было не больше 5-6 лет.