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Инвестор отказался от полигона в Сумах

Сегодня, 11:07 Категория: Новость Рубрики: Общество, Происшествия, Топ-тема, Экономика Регион: Сумы
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Инвестор отказался от полигона в Сумах

«Лучший» полигон в Украине оказался бесполезным, город потерял миллионные инвестиции, новые рабочие места и ежемесячный доход в бюджет порядка 150 тыс. грн.

«Ось і завершилася історія з будівництвом біогазового комплексу на полігоні. Інвестор в листі на міського голову повідомляє, що будівництво є економічно недоцільним. Аналіз біогазу з трьох пробних скважин показав, що він малокалорийний. Буріння лише підтвердило, що на полігоні на глибині нижче 6 м стоїть фільтрат, який унеможливлює нормальну подачу газу зі свердловин. Один з найкращих полігонів в Україні, як казав екс-директор КП «Сумижилкомсервіс» Ситнік С.В., виявився насправді не таким. Потрібно проаналізувати ситуацію і зробити висновки над помилками. Іншими словами полігон уграли. Підсумок. Рік моєї роботи над проектом не пройшов даремно. Я отримав досвід роботи з інвесторами, тепер вмію відрізнити справжнього інвестора від «липового». Колись знадобиться. Що втратило місто? Перше. Електрофікація полігону за рахунок інвестора (5,2 млн грн). Друге. Будівництво біогазового комплексу з монтажними роботами (1,2 млн євро). Третє. Робочі місця. Четверте. 10% доходу інвестора від проданої електроенергії по «зеленому» тарифу на розвиток міста (орієнтовно 150 тис. грн./міс)», — прокомментировал отказ инвестора на своей странице в Фейсбук сумчанин Дмирий Наталуха.

 

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