Интуиция может подвести: гороскоп на 30 января

30 января 2017 года очень опасно слепо доверять своей интуиции. «Шестое чувство» сегодня может не раз подвести, что уже в самые ближайшие дни станет причиной многих проблем и в профессиональных делах, и в личных вопросах.

Овен:

Овнов вплоть до вечера этого дня не отпустит раздражительное настроение. Вы будете неоднократно выходить из себя по вине бытовых мелочей, технических неисправностей или из-за ссор с сослуживцами.

Телец:

Тельцам сегодня не стоит слишком рьяно приступать к повседневной работе. Лёгкое головокружение, которое вы почувствуете в первой половине дня, следует принять как подсказку своего организма — самое время подумать об отдыхе.

Близнецы:

Близнецам сегодня предстоит взять шефство над кем-то из сослуживцев. Коллега, которому вы поможете сделать доклад, не останется перед вами в долгу и уже вечером этого дня отблагодарит вас приятным подарком.

Рак:

Ракам предстоит провести сегодняшний день на просторах мировой паутины. Сначала вы будете блуждать в Интернете в поисках информации по профессиональным делам, а затем с головой погрузитесь в непринуждённую переписку.

Лев:

Львам в эту пятницу удастся заметно поднять свой авторитет среди служебного коллектива. Только вы будете способны выполнить очень сложный проект, от которого напрямую зависит и ваше профессиональное будущее, и будущее ваших нынешних сослуживцев.

Дева:

Девы 30 января 2017 г станут генераторами блестящих идей и грандиозных проектов. Тщательно фиксируйте всё, что сегодня родится у вас в голове, ведь уже в самое ближайшее время эти планы принесут вам колоссальную пользу.

Весы:

Весы сегодня получат возможность заметно увеличить свои доходы. Дополнительными источниками в ваш бюджет станет внеочередная премия, выигрыш в лотерею или «заначка», которую вы случайно найдёте в кармане старой куртки.

Скорпион:

Все интересы Скорпионов в этот день будут сосредоточены на личном фронте. Вам захочется сделать всё зависящее от себя, чтобы ваш нынешний избранник перестал волноваться и переживать относительно будущего ваших с ним отношений.

Стрелец:

Стрельцы сегодня будут очень дотошно относиться к выполнению текущей работы. Этот подход поможет вам быстро устранить образовавшийся аврал, закончить дела раньше положенного срока и со спокойной совестью предаться пятничному веселью.

Козерог:

Козероги проведут этот день на позитивной волне. Единственное, что может стать для вас источником неприятностей и волнений — неисправность терминала, через который вы захотите провести свой платёж, или неполадки в работе виртуальной платёжной системы.

Водолей:

Водолеям 30 января предстоит много энергии и сил потратить на обустройство своего личного жилого пространства. С этой инициативой к вам обратится вторая половинка, которую начнёт сильно раздражать отсутствие в домашних стенах необходимого уюта и комфорта.

Рыбы:

Рыбам сегодня предстоит много путешествовать и общаться с представителями другой национальности. Чтобы успешно преодолеть языковой барьер с иностранными собеседниками, заранее включите свой коммуникативный прибор в режим «онлайн-переводчик».