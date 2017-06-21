Инцидент в Сумах: разбитая витрина, депутат и нападение

3 сентября в 3:00 во время празднования Дня города в Сумах на улице Набережной р. Стрелка в одном из местных кафе произошел инцидент. На аппаратном совещании в мэрии 4 сентября после наводящих вопросов градоначальника представитель управления патрульной полиции в Сумах сообщил, что депутат Сумского горсовета Владимир ЧЕПИК лавочкой разбил витрину кафе. На вызов приехала следственно-оперативная группа полиции. Депутат имел признаки алкогольного опьянения, но от освидетельствования отказался. Начато уголовное производство по ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство).

Позже в соцсетях Владимир Чепик прокомментировал инцидент.

Как сообщает UA Суми, в понедельник подал в полицию заявление об ограблении. «Была подано заявление вчера в городской отдел полиции, о том, что меня ограбили возле кафе» Бистро «. Соответственно, во время нападения — неизвестные мне лица забрали кошелек, телефон, сорвали цепочку золотой », — прокомментировал ситуацию депутат 5 сентября

Старший инспектор отдела коммуникации ГУНП в Сумской области Владимир КРУПЕЦКИХ сообщил, что к ним поступило заявление по почте, она зарегистрирована в журнал единого учета, проводится проверка.