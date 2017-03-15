Он яркий и непринужденный, порой немного несуразный, но такой манящий и привлекательный. Он – это поп-арт, направление в изобразительном искусстве, которое имеет свои уникальные черты, преимущества и недостатки. Понятие «поп-арт», впервые использовал критик Лоуренс Эллоуэй, охарактеризовав этим всю популярную культуру 20-го века. Но тогда, в далеком 1954 году, он даже не подозревал, что через два года поп-арт станет отдельным течением в искусстве.

В 1956 году на обозрение публике был представлен коллаж Ричарда Гамильтона «Так что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?» Это была первая признанная работа в стиле поп-арт. Стоит отметить, что Гамильтон не первый мастер, работавший в этом направлении. Молодые художники из Лондонского королевского художественного колледжа тоже работали с поп-артом, однако не нашли признания у общества.

Поп-арт никогда не был однозначным и простым направлением художественного искусства. Поэтому и сопровождался постоянной критикой и непониманием. Например, в 1962 году был созван официальный симпозиум искусствоведов и иных деятелей искусства, которые считали поп-арт вовсе не искусством, а скорее, пародией на него. Они проводили сравнение с рекламой и определяли его в ряды буржуазии. Но в итоге все нападки любителей классики сошли на нет. И именно тогда поп-арт расцвел по-настоящему.

Работы мастеров поп-арта вышли за рамки изобразительного искусства и перекочевали в другие отрасти:

Мода – верная подруга искусства. Поэтому всякий тренд в сфере изящных искусств перенимается деятелями модной индустрии. Например, плоды совместной работы мастеров поп-арта и дизайнеров вы можете встретить в коллекциях Moscchino, Valentino и Vans.

Интерьер в стиле поп-арт – это яркие стены, богатство текстур и экономичность. Ну что же ещё нужно, творческому человеку?

Любители скоростей тоже стараются приобщиться к искусству. Аэрография и тематические наклейки помогают им в этом.

Кто-то предпочитает сдержанность во всем, а кто-то не может представить свою жизнь без ярких деталей и акцентов. Для второго типа людей поп-арт наведался в индустрию производства текстиля. Шторы с портретом Мерелин Монро и постельное белье с комиксами не оставят равнодушными даже самых консервативных.

Но всё-таки самым ярким применением поп-арта в иной сфере считается дизайн интерьера. И если вы до сих пор не знаете, как оформить комнату в этом стиле, читайте наши советы:

Потолок и пол. Дизайнеры советуют не акцентировать внимание на этих составляющих комнаты и сделать их нейтральными. Фактура не имеет значения, главное не использовать яркие цвета. Однако в поп-арте нет четких границ, поэтому если вам очень хочется выкрасить потолок в розовый, а пол в зелёный – дерзайте.

Стены. И тут дизайнеры тоже склоняются к нейтральным оттенкам, чтобы не оттенять яркую мебель, текстиль или элементы декора. Но поп-арт никогда не шел за руку с правилами и стандартными представлениями о прекрасном. Вы можете выделить не мебель, а стены, поиграть с фактурами и цветом. Например, одну стену выкрасить в неоновый цвет, другую выделить за счёт нейтрального оттенка и объема (работа со штукатуркой), а третью оклеить постерами 50х годов. Советы дизайнеров – это всего лишь общие рекомендации, которые наверняка выигрышно смотрятся, но это не значит, что стоит себя ограничивать в своих желаниях.

Мебель. Одно из преимуществ поп-арта в интерьере – это его дешевизна. Вам не нужно покупать дорогостоящую мебель из натуральных материалов. Лучше углубитесь в поиски необычного и яркого. Сыграйте на самой форме мебели и её фактуре. Для этого идеально подойдет пластик, ярко выкрашенное дерево и глянец. Что касается форм, вспомните сказку Льюиса Кэрролла и сыграйте на контрасте большого и очень маленького. А обычный платяной шкаф лучше заменить нишами или стойкой для одежды.

Картины. С картин и коллажей начиналось искусство поп-арта: они лучше всего задают атмосферу бунтарства и эпатажа. Главная отличительная черта таких картин – цвета и оттенки. Для их создания используют неоновый желтый, синий и красный, а обычные тени и оттенки заменяют мелкими точками. Кстати, если вы думаете, что картины – это дорогое удовольствие, то вы ошибаетесь. Необязательно приобретать работу маслом, да и не каждый мастер сможет передать красками четкость линий и цветов. Обратите внимание на печать поп-арта на холсте. Для заказа картины в стиле поп-арт заходите на holostok.com, загружайте ваше фото или работу любимого мастера и через пару дней вы уже будете любоваться красочной картиной на вашей стене.

Неоновый текстиль. Ткань подобна бумаге, на неё можно нанести любой рисунок, а это значит, что не только на стенах будут красоваться картины. Они будут на окнах, на кровати и даже на кухне. Купите или закажите шторы с работами в стиле поп-арт, разбросайте по дивану яркие подушки и укройтесь теплым пледом с изображением, например, банки супа «Кэмпбелл». Чувство приобщённости к искусству – гарантированно!

Поп-арт – это эмоции и дух протеста. Не нужно следовать чётким правилам и оформлять интерьер по всем канонам дизайна, старайтесь действовать на основе своих личных чувств и оформлять свою «крепость» так, как хотите вы.