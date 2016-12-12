Молодёжный националистический конгресс в день Соборности также провёл свою акцию – около 50 активистов с наступлением темноты зажгли возле памятника Т. Шевченко 200 свечей, из которых был составлен контур карты Украины в её довоенных границах — с Крымом и Донбассом. Перед инсталляцией до десятка сумчан рассказали о том, что для них значит День Соборности Украины.
Напомним, в день Соборности Украины — 22 января – в Сумах прошёл ряд акций, посвящённых празднику.
Инсталляция в Сумах: единая Украина (фотофакт)
Молодёжный националистический конгресс в день Соборности также провёл свою акцию – около 50 активистов с наступлением темноты зажгли возле памятника Т. Шевченко 200 свечей, из которых был составлен контур карты Украины в её довоенных границах — с Крымом и Донбассом. Перед инсталляцией до десятка сумчан рассказали о том, что для них значит День Соборности Украины.
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