Инсталляция в Сумах: единая Украина (фотофакт)

Молодёжный националистический конгресс в день Соборности также провёл свою акцию – около 50 активистов с наступлением темноты зажгли возле памятника Т. Шевченко 200 свечей, из которых был составлен контур карты Украины в её довоенных границах — с Крымом и Донбассом. Перед инсталляцией до десятка сумчан рассказали о том, что для них значит День Соборности Украины.

Напомним, в день Соборности Украины — 22 января – в Сумах прошёл ряд акций, посвящённых празднику.