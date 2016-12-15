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Инсталляция Геберит Дуофикс — неотъемлемая составляющая подвесных унитазов

15.12.2016, 14:36 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все
admin admin
Инсталляция Геберит Дуофикс — неотъемлемая составляющая подвесных унитазов

Подвесные унитазы находят все большее применение не только в общественных туалетах и малогабаритных квартирах в Китае или Японии, где туалетные комнаты под стать их владельцам — такие же крохотные и сверкомпактные. Подвесные унитазы — это образец стильного высокотехничного минимализма: и места мало занимают, и в интерьер туалетной комнаты прекрасно вписываются, и глаз радуют. А как они могут не радовать, когда все элементы устройства, кроме собственно унитаза, скрыты от глаз его пользователя, будучи установленными в сантехнической шахте. В общем, подвесной унитаз — довольно полезное устройство, которое сегодня находится в сантехническом тренде. И это несмотря на то что, как утверждают специалисты, унитазы этого типа с успехом применяются на протяжении многих лет.

Несущей конструкцией подвесного унитаза является так называемая инсталляция Geberit Duofix (в данной статье мы рассмотрим комплекс для монтажа компании Geberit — одного из ведущих мировых производителей сантехники), которую можно приобрести в интернет-магазине Сантехрай/. Рассмотрим ниже, что представляет собой эта система.

Инсталляция Геберит Дуофикс: особенности конструкции и преимущества

Данное устройство представляет собой металлическую раму шириной 50 см и высотой 112 см, состоящую из двух вертикальным направляющих и четырех горизонтальных перекладин. Рама устанавливается на высоте одного метра от пола и крепится следующим образом:

- к полу двумя шпильками, гнезда под которые сверлятся на расстоянии 37,5 см друг от друга;

- к двум вертикальным несущим стойкам, в свою очередь установленным внутри сантехнической шахты.

В верхней части рамы монтируется смывной бачок, к которому подводится шланг для подачи воды, а в нижней на двух длинных горизонтальных шпильках устанавливается унитаз, к которому сзади с помощью фланцев подсоединяются труба от бачка и патрубок от канализационного стояка. Снаружи вся конструкция обшивается плиткой или другими отделочными материалами.

Комплект монтажа Геберит Дуофикс существенно увеличивает степень свободы при установке подвесного унитаза. Одно из главных достоинств рассматриваемой инсталляции: благодаря ее конструктивным особенностям ее монтаж практически не зависит от местоположения канализационного стояка и рама может крепиться как при фронтальном, так и боковом его расположении. Но и это еще не все. Есть модели инсталляций Геберит Дуофикс, которые вообще не требуют для своего монтажа наличия стены и крепятся непосредственно к полу.

Второе достоинство инсталляции Геберит Дуофикс — ее чрезвычайная компактность. Так, глубина (или толщина) встроенного смывного бачка может достигать все лишь 8 cм. Согласитесь, с таким параметром можно вписаться в любой, даже сверхмалогабаритный туалет.

Третье преимущество: с данной инсталляцией вы навсегда забудете об освежителях воздуха и потеках от него на стенах и потолке, поскольку в этот монтажный комплекс интегрировано устройство удаления запаха, которое приводится в действие при помощи специальной клавиши смыва.

Четвертое достоинство монтажного комплекса Геберит Дуофикс: при его разработке учитывались не только особенности туалетной комнаты (в частности, ее габариты и расположение канализационного стояка), но и возможности и предпочтения людей, пользующихся подвесных унитазов. Так, некоторые модели данной инсталляции оснащены специальными поручнями, которые облегчают пользование унитазом людям с ограниченными физическими возможностями.

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  • Федор Цурков
    Федор Цурков | Сегодня, 15:38

    Мы делаем сейчас ванную и совмещаем с туалетом. Хочу еще вентиляцию заменить в ванной.

  • Ирина Попова
    Ирина Попова | Сегодня, 15:42

    Я себе сделала вентиляцию новую, старая была совсем не годная. А еще и попала на выгодное предложение от фирмы https://alterair.ua/ventiljator-vannaja/ по материалам и комплектующим. Почему бы и не воспользоваться этим шансом.

  • Егорьев
    Егорьев | Сегодня, 15:58

    Прикольная штука — мы себе такую установили

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Инсталляция Геберит Дуофикс — неотъемлемая составляющая подвесных унитазов
15.12.2016, 14:36
admin admin 15.12.2016, 14:36 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 36 Комментариев 3
последние комментарии
Егорьев к материалу
Инсталляция Геберит Дуофикс — неотъемлемая составляющая подвесных унитазов
Прикольная штука - мы себе такую установили
Сегодня, 15:58
Ирина Попова к материалу
Инсталляция Геберит Дуофикс — неотъемлемая составляющая подвесных унитазов
Я себе сделала вентиляцию новую, старая была совсем не годная. А еще и попала на выгодное предложение от фирмы https://alterair.ua/ventiljator-vannaja/ ...
Сегодня, 15:42
Федор Цурков к материалу
Инсталляция Геберит Дуофикс — неотъемлемая составляющая подвесных унитазов
Мы делаем сейчас ванную и совмещаем с туалетом. Хочу еще вентиляцию заменить в ванной.
Сегодня, 15:38
http://tvgid.ua/serial/114538/prospekt-brazilii/
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