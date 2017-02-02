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13.04 Четверг

Иногда они возвращаются

Сегодня, 13:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Иногда они возвращаются

Китайские инвесторы вновь заинтересовались ПФК «Сумы»
Наверное, греческая народная мудрость «Нельзя войти дважды в одну реку» неизвестна китайцам — у них своя философия жизни и свои реки. На днях от одного очень информированного источника нам стало известно, что инвесторы из Китая вновь заинтересовались сумским футболом. Как сообщает наш инсайдер, сейчас снова ведутся интенсивные переговоры на очень высоком уровне. Очень солидная китайская компания, название которой пока не разглашается и которая уже владеет несколькими клубами у себя на родине, а также в Чехии, Албании и Вьетнаме, готова вложить несколько десятков миллионов долларов в развитие сумского футбола. Причем речь идет не только о ПФК «Сумы», но и о развитии детского, юношеского и женского футбола. Вроде бы китайцы готовы выкупить стадион «Авангард» (правда, настаивают на том, что носить он будет китайское название), капитально его отремонтировать, построить новые объекты и крупно вложиться в развитие детской футбольной школы с тем, чтобы в будущем воспитывать юных футболистов и продавать их в ведущие команды Европы. Наши источники говорят, что футбольная школа будет носить название «Шанхайский Барс». Представители нашей стороны вроде бы согласны при одном условии — развивать не только футбольную ДЮСШ, но и спортшколы по другим вида спорта, которые сейчас функционируют на «Авангарде». Что же касается ПФК «Сумы», то и здесь китайцы готовы полностью выкупить команду и стадион с тем, чтобы вывести команду, как минимум, на уровень еврокубковых турниров. Вполне возможно, что эти инвесторы как-то связаны с теми, кто собирается выкупать у города МЦ «Романтика» (материал об этом также читайте в свежем номере «Панорамы» — R). Вот все, что нам удалось узнать от нашего источника — учитывая, что переговоры ведутся в секретной обстановке, не так уж и мало. Будем следить за развитием событий и делиться с вами, уважаемые читатели, добытой информацией.
Анатолий Поляченко, «Панорама» №14

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