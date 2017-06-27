Інформаційне поле

У минулу середу міська рада приймала зміни до бюджету. Попри те, що деякі зміни були правильні і корисні, одне рішення викликало обурення громадських активістів. Мало того, фракція «За Україну» на чолі з Андрієм Крамченковим вчинила демарш, покинувши, у знак протесту, засідання ради.

Рішення стосувалося збільшення фінансування на висвітлення діяльності ради. У програмі соцеконом-розвитку записана сума у 800 тисяч гривень. Зараз на сесії додавали ще 200. Тобто, усього мільйон.

Постає питання: а чи потрібно взагалі розповідати людям про те, чим займається влада? У якому форматі? Через які майданчики?

Я однозначно за те, що інформувати громадськість потрібно. Але те, що пропонує більшість ради, яку складає «Батьківщина і «Самопоміч» – це не профанація – це цинічна політична корупція. Для місцевої «Самопомочі» це взагалі зашквар – поки їх київські соратники через голодування борються із намаганням уряду поховати Львів у смітті, приймати цинічні рішення. Я правильно розумію? Якщо з нашими нечесно поводяться у Львові – це погано. А якщо у Сумах ми знущаємось над людьми – це нормальок. Поговорю про це з Єгором Соболєвим, він теж так вважає?

Про що я. Я заробляю добре. Я заплатив податків у міський бюджет у 2016 році понад 100 тисяч гривень. Щоб заробити місту мільйон, я маю важко працювати 10 років. Повторюю – важко.

А цей мільйон буде роздано по місцевим каналам АТВ (власники Андрій Деркач і Анатолій Єпіфанов), «Відікон» (власник Володимир Щербань) і СТС (власник Юрій Чмирь). Тобто регіоналам, на руках яких кров героїв Майдану і хлопців із АТО. Щоб вони і далі жирували.

І за мої гроші у всіх новинах будуть розповідати, який молодець мер і його фракція, як вони дбають про місто. І ось тут мер дорогу побудував, і тут євродвір, і тут лавочку. Сидіть бабульки, хваліть мера. А проходитиме мимо – цілуйте руки – він же молодець. Про це і по телевізору показують. До речі, єдине телебачення, яке не отримує фінансування від міста – це громадське телебачення «UA:Суми». Все дуже просто: вони бережуть репутацію і не ставлять «джинсу».

Джинса – це формат у якому показується лише одна думка і не враховується думка опонентів і незалежних експертів.

Так ось. Я вважаю, що інформувати громадян треба. А не піаритися. Для цього потрібно лише провести чесний тендер. А потім телебачення, яке його виграє, має проводити після кожної сесії щось типу «Шустер-лайф». Зібрати усіх представників фракцій, експертів і обговорювати. А глядач порівнює аргументи і позиції.

Але наша міська влада до діалогу не готова. На жаль. Так-що це корупція, хлопці. А саме – використання бюджетних коштів у власних цілях. Це зашквар.