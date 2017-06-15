Иловайский котел (инфографика)

Прошло три года с дня трагедии под Иловайском. ГПУ отчиталось о расследовании, общество по-прежнему в недоверии.

Украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в конце августа 2014 года. Ранее в Киеве заявили, что погибли 459 человек, потом сообщалось о 366 жертвах, — сообщает РИА Новости Украина



Напомним, по данным ГПУ, «единственным фактором» Иловайской трагедии является «военная агрессия Вооруженных Сил Российской Федерации» — при указанных обстоятельствах совершено убийство 366 украинских воинов, 429 — получили ранения различной степени тяжести, 300 — попали в плен, Вооруженные Силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн.