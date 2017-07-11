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Идею создания «Великих Сум» пока отложили

Сегодня, 08:07 Категория: Новость Рубрики: Город, Городские новости Регион: Сумы
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Идею создания «Великих Сум» пока отложили

Процесс создания новых объединенных громад на Сумщине идет непросто. Из-за противоречий и опасений как простых селян, так и нынешних глав сельсоветов депутаты облсовета на июльской сессии исключили из нового перспективного плана объединенных громад Сумской, Конотопский и Лебединский районы — скорее всего, до осени.
«Да не хотим мы к Сумам, зачем это нужно? Стоит посмотреть на Василевку или еще какое-нибудь пригородное село — и все понятно. Если станем сумской периферией – о нас забудут», — говорит один из руководителей громад Сумского района. Ему не нравится план создания «Великих (или Больших) Сум», который стал частью нового перспективного плана объединения громад Сумской области, презентованного в начале июля. Согласно документу, в области должно быть 47 новых громад, а Сумы, как и Шостка, должны интегрировать прилегающие к ним территории сельсоветов. К Сумам должны присоединиться Великочернетчинский, Битицкий, Стецковский, Песчанский, Садовской, Косовщинский, Терешковский, Великовильмовский и Сульский сельсоветы, а в перспективе — Верхняя Сыроватка и Бобрик. К «большой» Нижнесыроватской громаде должны отойти Шпилевка и Низы. Аргументов «за» интеграцию несколько: областному центру нужны земли для развития и строительства, большинство жителей пригородных сел работают в Сумах, платят здесь налоги и получают много социальных услуг. Однако против подобного объединения выступают председатели и часть депутатов нынешних сельсоветов, а также селяне, которые опасаются «экспансии» городских на их земли. Эту позицию поддерживает и нынешнее руководство Сумского района – 7 июля депутаты Сумского райсовета единогласно приняли соответствующее обращение к депутатам облсовета, в котором предложили временно исключить Сумской район из перспективного плана для того, чтобы обсудить данное предложение. «План не был обсужден с участием депутатов и жителей района, никто не пригласил ни меня, ни главу райгосадминистрации, нам его не направляли. Процесс объединения добровольный, поэтому необходимо учитывать мнение всех», — заявил Вадим АКПЕРОВ, глава Сумского райсовета. В то же время он не отрицает, что присоединение некоторых пригородных сел к городу целесообразно, например Стецьковки. «Я повторю слова Виктора Волонтырца (член Сумского исполкома -авт.) — объединяться нужно на равных, а объединяться для того, чтобы кого-то содержать – никому не нужно», — говорит глава Сумской РГА Геннадий ДОРОШЕНКО.
В то же время первый заместитель главы ОГА Александр МАРЧЕНКО утверждает, что необходимый процесс согласования с депутатами и руководством района был проведен. «Кому выгодна такая ситуация – увидим перед следующей сессией облсовета. Но вопрос по Сумскому району мы поднимать будем ,и реальных проблем для реализации перспективного плана я не вижу. В то же время идти против воли людей мы не можем», — резюмирует он.
Сейчас в Сумском районе уже созданы четыре новые объединенные громады — Хотенская, Нижнесыроватская, Николаевская и Бездрикская. Сейчас продолжается дискуссия о создании громады с. Сад – в нее может войти как само пригородное село, так и такие населенные пункты, как Шпилевка, Косовщина, Сула, Терешковка и даже Низы. Более того – несколько решений о взаимном объединении эти громады уже приняли. Также обсуждается вопрос о создании громады на севере района, центром которой могла бы стать Юнаковка. Из-за борьбы за власть в Верхней Сыроватке временно затормозился план создания новой громады на ее основе.
Городской голова Сум Александр ЛЫСЕНКО идею расширения города за счет соседних громад поддерживает. «Мы начали переговоры о присоединении прилегающих сел еще в прошлом году с Красного села, говорили и остальными. Они вроде бы согласились, но потом кто-то их сбил: стала распространяться информация, что в таком случае они не получат средства из госбюджета, которые дают объединенным ОТГ», — говорит он.
В итоге из-за возникших противоречий депутаты облсовета голосовали за перспективный план не в целом, а принимали решение по каждому району отдельно. Учитывая обращение Сумского райсовета, принятие решения по плану создания громад в Сумском районе отложили – до следующей сессии облсовета. Она может состояться в начале августа, но не факт, что к этому сроку в районе смогут выработать согласованное решение. Так что идея создания «Больших Сум» сейчас под вопросом. Также депутаты облсовета отложили принятие плана по Конотопскому и Лебединскому районам из-за противоречий, подобных сумским.

«Членам сельских громад тяжело поверить в перспективность объединения с крупными городами — они видят, что, несмотря на солидные бюджеты, городские власти не могут решить множество своих проблем», —
Нина МЕЛЬНИК, руководитель Офиса реформ в Сумской области

Согласно новому плану, на Сумщине должно быть создано 47 новых громад, а не 55, как предполагалось ранее

Сергей Бондаренко, «Панорама» №29

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