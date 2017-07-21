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Идея на выходные: уикэнд в Могрице

Сегодня, 16:02 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Мнение, Общество Регионы: Все
Наталия Гончарук Наталия Гончарук
Идея на выходные: уикэнд в Могрице

Если вы ищите чистый водоем, прекрасную природу, уникальные природные объекты для отдыха, прогулки или же фотосъемки, то не раздумывая отправляйтесь в Могрицу. Выходные здесь пройдут насыщенно, увлекательно и у вас останется масса приятных воспоминаний об этом месте.

Для начал, что такое Могрица. Можно найти много информации об этом селе. Благодаря ленд-артам сумских художников оно стало особенно популярным в последнее время.
Село Могрица находится на правом берегу реки Псел. К нему примыкает большой лесной массив, в основном это дуб. Село Могрица основано в 1672 г. Вблизи села Могрица обнаружено городище и поселок северян (VIII—X вв.), а также курганный могильник. Но больше всего посетителей привлекает меловой карьер.

Как добраться до Могрицы? Можно отправиться на автомобиле, велосипеде или же пригородном автобусе. Расстояние от Сум не большое, дорога оснащена указателями и стоимость проезда не большая. Расписание в пункт назначения автобусов можно мониторить на сайте «Сумыоблавтотранс» bus.sumy.ua. Ежедневно туда и назад курсирует четыре рейса: отправление из Сум в 5:10, 9:00, 12:30 и 16:15. Время в дороге чуть больше часа. Транспорт – автобус «Богдан». Дорога до Могрицы в принципе сносная, если вы решите отправиться туда на велосипеде или автомобиле.

Само место располагает к отдыху. Река Псел здесь не глубокая, течение быстрое и дно меловое. Из-за этого вода может казаться прохладной, но к этому быстро привыкаешь. Расположиться с палатками можно в нескольких местах вдоль русла реки. Здесь базировался в свое время целый палаточный лагерь ленд-арт симпозиумов, фестивалей и просто отдыхающих. Найти дрова в принципе не проблема. С водой как технической, так и питьевой тоже не должно возникнуть вопросов. В селе есть колонки и колодцы (недалеко от карьера). Еще по пути на Могрицу можно заправиться родниковой водой, специальное место оборудовано прямо над дорогой, не пропустите.
Могрица славится своими крутыми холмами ,с которых открывается прекрасный вид на реку и большую равнину. Говорят, что здесь много лет назад всю ту равнину занимала река. Можно только представить какие это масштабы. Здесь же меловой карьер – очень полюбившееся место для фотографов. Кадры получаются фантастические! Побывали в Могрице и не сделали фото в меловом карьере? Это вы конечно зря. Хотя и помимо карьера мест для прекрасных фото сессий в Могрице хватает.
Еще в это время года Могрица радует разнообразием и красотой полевых цветов, лекарственных трав. А у самой реки растет мята. Только учтите, что не так давно эта территория получила статус заказника.

Свериться с прогнозами синоптиков для Могрицы можно, например, здесь. https://sinoptik.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0

Приятного вам отдыха!

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