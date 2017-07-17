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Идея на выходные: Нескучный велофестиваль

Сегодня, 16:08 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Здоровье, Мнение, Общество Регион: Сумщина
Наталия Гончарук Наталия Гончарук
Идея на выходные: Нескучный велофестиваль

Сама по себе идея покататься на велосипедах в выходные заслуживает внимания. Но именно в эти выходные предлагаем приобщиться к такому интересному мероприятию как «Нескучный велоFEST» в Тростянце. Мероприятие масштабное, интересное, неординарное и приобщиться к нему могут и профессионалы, и любители, и взрослые, и дети.

Если у вас уже есть велосипед, то лето – самое подходящее время использовать его на полную. Плюсов у этого транспорта достаточно: для поддержания формы лучше тренажерного зала, экономный и экологически чистый транспорт, компактный и удобный. Если же двухколесным другом вы так и не обзавелись, то можно взять такое транспортное средство на прокат. Мест в Сумах не так уже много, но, если задаться такой целью, долго искать не придется. Цены для прогулки в выходной день – сносные, доступные, подъемные.

Для прогулки по городу Сумы честно говоря не очень приспособлены для таких целей. но можно выбрать маршрут вдоль реки Псел, скажем, от Харьковского моста, через Басы до Олдыша, то можно прекрасно провести время, найти несколько неплохих пляжей для купания (если позволит погода) и устроить пикник. Природа красотой обязательно порадует.
Как вариант можно отправиться в путешествие к близлежащим поселениям и селам. К примеру, если поехать в направление Барановки, то можно доехать до Зеленого Гая, попасть на Солнечную поляну или же добраться до Чистых прудов. В конце маршрута – возможность покупаться в довольно чистой воде реки Псел. По сравнению с тем, что течет в черте города эта река выше по течению порадует и чистотой, и теплотой.

Если же говорить о «Нескучном велоFeste», то проводится он уже второй год подряд. Проходить он будет 22-23 июля в Тростянце в дендропарке «Нескучное». Само место очень заманчивое. А тут еще и возможность в велогонках посоревноваться, а если вы мастерски крутите колеса, то даже претендовать на денежный приз. Участие в фестиваль – бесплатное, но при условии предварительной регистрации. А вот суммарный призовой фонд соревнований — 20 тыс. грн. Организаторы обеспечивают всех участников фестиваля двухразовым питанием и развлекательной программой. Соревнования пройдут по таким дисциплинам: MTB — cross country, BMX, MTB dir, Fix, Singlespeed, Roadbike. Если эти замысловатые термины вам понятны, тогда готовьте велосипеды и непременно отправляйтесь в Тростянец. В программе парные, индивидуальные и семейные заезды, кросс по городу, гонка в гору, гонка по кругу. В целом в программе фестиваля 14 заездов. С 11:00 до 19:00 в субботу и с 9:00 до 16:00 в воскресенье.
Торжественное открытие фестиваля состоится в субботу в 11:00 на территории Круглого двора – того самого места, где соревнуются рыцари современности. Но попасть в него можно будет бесплатно.

Если вы не фанат велосипедного спорта и гоняться желания у вас нет, даже несмотря на внушительный призовой фонд, тогда прогулка по дендропарку «Нескучное» станет прекрасным времяпрепровождением для вас. Это прекрасная природа, водоемы, история и легенды. Здесь можно разбить палаточный лагерь, можно приехать на один день, уединиться или же устроить романтическое свидание.

Транспортное сообщение Сум с Тростянцом довольно удобное. Во-первых, недорого, быстро и комфортно можно добраться на рейковом автобусе, который ходит часто, стоит недорого. Есть автобусные маршруты.

Пусть ваши выходные будут насыщенными!

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