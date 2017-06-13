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Идея на выходные: Максимум парка Кожедуба

Сегодня, 16:16 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Общество Регион: Сумы
Наталия Гончарук Наталия Гончарук
Идея на выходные: Максимум парка Кожедуба

Если Вы решите остаться на выходные в городе, предлагаем вам отправиться в центральный городской парк им. Кожедуба и насладиться его прелестями. Центральный зеленый оазис за кроной своих деревьев скрывает самые разнообразные развлечения для взрослых и детей. Дальше подробнее о том, что есть в парке, сколько это стоит и кому может понравиться такой отдых.

Развлечение на старте
Сразу же у входа в парк напротив фонтана Купальщицы можно спуститься на небольшую пристань и покататься на катамаранах или же взять на прокат лодку. Здесь вам плавсредство и необходимый инвентарь (весла и спасательные жилеты). Ценные вещи можно оставить на берегу, за ними обещают присмотреть. В одну лодку пустят не больше двух пассажиров, плюс 1 ребенок. Заплатить за это придется 30 грн. за час аренды одного плавсредства.

В центре внимания
По пути к аттракционам есть небольшой водоем. Довольно грязный, но здесь можно встретить уток, лягушек и иногда рыбаков. Уже за ним начинают появляться прилавки с едой и напитками. Стоят они в два раза дороже, чем магазинах. Традиционно для парков аттракционов здесь можно купить сладкую вату. Цена 20 грн. Здесь есть небольшая забегаловка с закусками. Можно перекусить, поесть мороженого.
Покататься на аттракционах могут и взрослые и дети. Для посетителей постарше есть орбита, машинки, клоун. Для детей – паровозики, лодочки, рыбки, батут или электромобили. Для всей семьи – колесо обозрения.
За ним на пути к летней эстраде есть место, чтобы организовать пикник. Ближе к пешеходному мосту на Прокофьева есть более-менее оборудованный выход к воде. Там же скверик деревянных скульптур, правда время и вандалы их не пожалели.

Живой уголок
Приятный и весьма полезный бонус отдыха в городском парке им. Кожедуба – это контактный зоопарк «Бабусине подвірья». Он рассчитан больше на детей, но здесь с удовольствием могут провести время и взрослые. Животные ручные, их можно кормить, брать на руки. Стоит это удовольствие не много – 15 грн. Посетители его хвалят.

Удобства
Парк расположен рядом с рекой, от которой даже в самый жаркий день приятно веет прохладой. Парк довольно регулярно убирается. Здесь есть пара туалетов. Они ужасные, но они есть.

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