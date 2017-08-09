Найденный 14 августа в лесополосе по ул. Римского-Корсакова труп идентифицирован. Полиция установила личность умершего — им оказался сумчанин 1971 года, проживающий на ул. Прокофьева.
Кроме того установлена личность мужчины, чей труп найден возле одной из сумских многоэтажек по улице Ивана Сирко 15 августа. Им оказался сумчанин 1985 года.
Полиция выясняет обстоятельства их смерти. Начато уголовное производсво по ст. 115 (убийство), в рамках которого рассматривается и версия самоубийства, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
Идентифицирован труп из сумской лесополосы
Сегодня, 10:42 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
Найденный 14 августа в лесополосе по ул. Римского-Корсакова труп идентифицирован. Полиция установила личность умершего — им оказался сумчанин 1971 года, проживающий на ул. Прокофьева.
Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
Сегодня, 08:20 Новость
Ирина Власова Подписаться Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 243 Комментариев 0 Поддержали 0
Вчера, 18:19 Новость
Панорама Подписаться Вчера, 18:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 90 Комментариев 0 Поддержали 0
09.08.2017, 08:33 Новость
Ирина Власова Подписаться 09.08.2017, 08:33 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 782 Комментариев 0 Поддержали 0
03.08.2017, 13:36 Новость
Ирина Власова Подписаться 03.08.2017, 13:36 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 294 Комментариев 0 Поддержали 0
31.07.2017, 11:10 Новость
Панорама Подписаться 31.07.2017, 11:10 Категория: Новость Рубрики: Город, Закон, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 177 Комментариев 0 Поддержали 0
23.06.2017, 07:38 Новость
Панорама Подписаться 23.06.2017, 07:38 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 895 Комментариев 0 Поддержали 0
11.05.2017, 07:20 Новость
Ирина Власова Подписаться 11.05.2017, 07:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 263 Комментариев 0 Поддержали 0
24.04.2017, 07:17 Новость
Панорама Подписаться 24.04.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 445 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
08.08.2017, 13:56
admin adminych Подписаться 08.08.2017, 13:56 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 34 Комментариев 0 Поддержали 0
08.08.2017, 13:47
admin adminych Подписаться 08.08.2017, 13:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0 Поддержали 0
26.07.2017, 12:23
admin adminych Подписаться 26.07.2017, 12:23 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 45 Комментариев 0 Поддержали 0
25.07.2017, 14:16
admin adminych Подписаться 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 56 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 236 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
14.08.2017, 10:34
admin adminych Подписаться 14.08.2017, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 289 Комментариев 0 Поддержали 2
10.08.2017, 15:36
admin adminych Подписаться 10.08.2017, 15:36 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0 Поддержали 0
09.08.2017, 11:17
admin adminych Подписаться 09.08.2017, 11:17 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0 Поддержали 0
01.08.2017, 17:39
admin adminych Подписаться 01.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0 Поддержали 0
27.07.2017, 19:37
admin adminych Подписаться 27.07.2017, 19:37 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 96 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
14.08.2017, 15:51
14.08.2017, 15:49