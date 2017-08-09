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17.08 Четверг

Идентифицирован труп из сумской лесополосы

Сегодня, 10:42 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Идентифицирован труп из сумской лесополосы

Найденный 14 августа в лесополосе по ул. Римского-Корсакова труп идентифицирован. Полиция установила личность умершего — им оказался сумчанин 1971 года, проживающий на ул. Прокофьева.
Кроме того установлена личность мужчины, чей труп найден возле одной из сумских многоэтажек по улице Ивана Сирко 15 августа. Им оказался сумчанин 1985 года.
Полиция выясняет обстоятельства их смерти. Начато уголовное производсво по ст. 115 (убийство), в рамках которого рассматривается и версия самоубийства, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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