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И в Сумах откликнулось: облсовет завтра будет заседать

Сегодня, 15:39 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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И в Сумах откликнулось: облсовет завтра будет заседать

Сумской областной совет в среду 15 марта в 14:00 соберется на сессию. Распоряжение о ее созыве сегодня подписал председатель Сумского облсовета Владимир ТОКАРЬ. На рассмотрение выносится вопрос «Об обращении к Президенту Украины, Премьер-министра Украины и Верховной Рады Украины по обеспечению законности при перемещении товаров в зоне проведения антитеррористической операции».
Как сообщает пресс-служба Сумского областного совета, сессия созывается по требованию общественности в связи с вчерашним задержанием участников торговой блокады Донбасса для налаживания социального диалога и недопущения противостояния и нарушений общественного порядка на территории Сумской области.

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