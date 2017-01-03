Христос народився! Вітання на Різдво

З Різдвом Христовим, друзі милі!

Нехай омріяне здійсниться,

Щоб Новий рік зустріти в мирі,

З любов’ю й радістю у серці.

Щоб негаразди оминали,

Натхненням повнилися мрії,

Щоб в душах ваших не згасали

Кохання, Віра та Надія

Христос Народився! Славімо Його!

Зі Святом Різдва Христового, дорогі українці!

Миру і злагоди в родинах.

Великих змін на краще в рідній Україні!

Хай смачна кутя удастя,

хай в сімї панує щастя.

Щоб весела коляда

мир вам в хату принесла.

Щоб весело і багато

провели Різдвяне свято!

З Різдвом Христовим!!!

Щоб в кишені шелестіло, в гаражі шоб гуркотіло,

у хліві щоб рьохкало, а у ліжку охкало!

Щоб вам в радості жилося, і хотілось, і моглося,

було з ким і було де, і не застукали ніде!

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,

зігріє вам сердце Різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

оселяться щастя та спокій у нім!

Христос ся рождає! Славімо його!

Хай різдвяна добра казка

Подарує тепло й ласку,

Хай різдвяні світлі зорі

Знищать смуток весь і горе!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

З Різдвом вітаю, гараздів бажаю, здоров’я міцного, кохання палкого, в кишенях достатку, на Багамах хатку!!!

Хай Різдво у вишиванці,

Розбудить Вас щасливо вранці!

І принесе у Вашу хату,

Радість й усмішок багато.

Розбудить приспані надії,

Достатком й щастям Вас зігріє,

Зігріє сонцем і любов’ю

Та подарує Вам здоров’я.

Яскрава зірочка зійшла,

Свята вечеря підійшла:

кутя, вареники, грибочки,

фасоля, риба, огірочки…

Нехай лунає в хаті сміх -

з різдвом Христовим вас усіх!

Хай Різдвяне Янголятко принесе кохання в хатку,

поцілунки і дарунки тільки вищого гатунку.

Хай лунає в хаті сміх -

з Різдвом Христовим Вас усіх.

Хай різдвяне поросятко

принесе кохання в хатку,

поцілунки і дарунки

тільки вищого гатунку!

Посміхайся і радій

все життя на крилах мрій!

З Різдвом!

У вечір цей різдва Христова,

бажаю щастя вам простого.

Надії, радості й любові.

А в нагороду за терпіння

Господь надасть своє благословіння.

Зі святом!

Мир і щастя в Вашій хаті, щоб були Ви всі багаті, щоб колядочка лунала і кутя щоб смакувала, пампушки були румяні, ну і Ви не дуже п’яні…

Вітаю з вечерею та Різдвом Христовим…

Вітаю з Різдвом Христовим та Різдв’яними святами! Бажаю щоб з першою різдв’яною зіркою у Ваш дім зійшло Боже благословення, щастя, здоров’я, добробут, мир і злагода!

Хай в році новім, при святому Різдві,

всі мрії сповняться — давні й нові.

Як тим Пастриям, хай вам ангел щоднині

приносить додому приємні новини!

Царі, що ітимуть Ісуса вітати,

хай вступлять з дарами й до вашої хати!

Як до Тебе в якісь свята

дивний гість прийде до хати

з хвостом довгим, бородатий,

весь зарослий і кошлатий,

з диким сміхом аж до неба -

знай, що пити вже не треба! : -)

Веселих свят! Щасливого Нового року!

Христос рождається!

Куті смачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

І на весь Рік добра!

Нехай Різдво у Вашу хату

Принесе Радості багато,

Розбудить приспані Надії,

Зерном і Щастям Вас засіє,

Зігріє сонцем та любов’ю

І подарує Вам Здоров’я!

З Різдвом Христовим!

Хай Різдво з тим завітає,

Чого серце забажає.

Хай несе у кожну хату

Щастя, радості багато,

Хай смачна кутя Вам вдасться,

Хай в сім’ї панує щастя.

Щоб весела коляда

В хату радість принесла.

Христос рождається!

В гарну днину, в гарний час

із Різдвом вітаєм вас,

із вечерею святою, веселою колядою!

Хай колядочка лунає і сніжком хай посіває!

Хай рік новий несе у хату

щастя й радості багато!

У день святий Різдва Христова

Бажаю щастя Вам земного,

Бажаю в душах відродити

уміння вірити, любити,

А Бог Вам щедрою рукою

за Вашу віру, за терпіння

Своє надасть благословіння.

Хай в році новім,

При святому Різдві,

Всі мрії сповняться -

Давні й нові!

Як тим пастухам,

Хай Вам ангел щоднини

Приносить до дому

Приємні новини!

ХРИСТОС НАРОДИВСЯ!!!

Нехай вам засяють Різдвяні вогні!

Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім’я.

Щоб рік що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

Мир і щастя в вашій хаті.

Щоб були ви всі багаті.

Щоб співали рано півні.

Щоб велись на Фозі гривні.

На Сільпо були клієнти,

а на Форах довги черги.

Пампушки були румяні

ну і Ви не дуже пяні.

Христос народився!

Хай здоров’я з Вами буде

Хай Вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато провели

Різдвяні свята!

З Різдвом Христовим! Веселих Вам свят та людського тепла, хай буде достаток і гарні діла, здоров’я міцного та щастя без краю, усього найкращого щиро бажаєм! Христос народився!

Хай родиться в полі

Жито й пшениця,

Хай хліб-сіль будуть

У Вашій світлиці.

Щоб Ви в своїм домі

Всі були здорові,

І щоби було у Вас

Усього доволі!

Хай сипляться гроші

Вам дощем із неба,

Й Господь посилає

Усе, що Вам треба!

Хай щастя стукає у двері,

Хай заходять до оселі

Радість, злагода та спокій

І любов на довгі роки!

ХРИСТОС НАРОДИВСЯ!!!

Різдвяна ніч, зоря і тиха свічка!

Святковий стіл, колядка і дідух!

Нехай любов Вас зігріває вічно,

добро і мир до хати увійдуть!

Христос рождається!

В гарну днину, в добрий час

Із Різдвом вітаєм Вас!

Із Вечерею Святою, веселою колядою!

Хай колядочка лунає, і сніжком хай посіває,

Хай Рік Новий несе у хату,

Щастя й радості багато!

Христос народився!

Від куті і від Різдва

Бог дарує нам дива.

Щоб жили щасливо в мирі,

В хаті чи міській квартирі.

На покуті за столом

Були б сало з часником,

Ковбаса своя, гірчиця,

Карасі в сметані, птиця,

Ще й картопля не пісна,

Добрий келишок вина…

Щоб колядки скрізь лунали,

Щиро Бога прославляли.

А якщо чогось ще треба,

Хай Господь пошле Вам з неба!

Христос рождається! Славімо його! Гарних вам свят, веселих коляд, запашної куті та чарочки на столі. Будьте здорові, багаті, з Богом у хаті.

Хай Aнгел торкнеться Вас ніжним крилом, зігріє Вам серце різдв’яним теплом. Хай радість, кохання наповнять Ваш дім, оселиться щастя та спокій у нім. Веселого Різдва!!!

Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,

Хай освітлює Вам шлях зірка золота,

У небі зорепад справджує бажання!

Щастя Вам, Веселих Свят, миру і кохання!

Нехай цей день, а також рік – завжди буде веселий

Божа щира благодать, завжди буде в оселях.

Біди не знати, ні страждань – в достатку завжди жити,

І Дню Народження Христа – воістину радіти!

Христос Народився!

В гарну днину добрий час,

Я з Різдвом вітаю вас,

І з вечерею святою,

Веселою колядою!

Нехай бог благословляє вас і вашу родину!

Десь падає сніжок тихенько

Плеяда зірочок засяяла маленьких

В грубці потріскують полінця

Ангелики враз стали на колінця

Ісусика вони вітають

І чемно рученьки складають

І ми спішімо привітати

І найцінніші дари дати

І віру, і любов свої

Даруємо Дитяточко тобі

Христос народився!!!

Хай в день святого Різдва

Дзвенить усюди коляда,

Щастя велике вам звіщає,

Радійте, святкуйте!

Христос ся рождає!

З нагоди Різдвяних свят бажаю здоров’я і радості, добра і затишку, Божої ласки і любові! Христос ся рождає!

Хай Бог москаля за газ покарає, а нам — українцям Христос ся рождає!!!

Все небо вкрите зірочками і одна з них — твоя.

З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра!

Здоров’я всій вашій родині, нехай Господь вас береже.

І білий янгол цілу скриню любові й щастя принесе!!!

Хай смачна кутя удасться,

Хай в сім’ї панує щастя,

Щоб весела коляда

В хату радість принесла.

З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

Вінчую Вам нині усі добрі люди

Нехай Божа поміч завжди з Вами буде.

Нехай тої днини, кожної години,

Бог благословить, біда хай загине.

Худібка здорова нехай ся плекає,

А град, вогонь, хмара нехай Вас минає,

То Вам зичу-вінчую Христос ся рождає.

Мир і щастя в Вашій хаті,

Щоб були усі багаті,

Щоб колядочка лунала,

І кутя щоб смакувала,

Пампушки були рум’яні,

Ну і Ви не дуже п’яні.

ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ!

Нехай Різдво у вишиванці

Розбудить Вас щасливо вранці

І принесе у Вашу хату

Усмішку, радості багато

Розбудить приспані надії

Зерном і щастям Вас засіє,

Зігріє сонцем і любов’ю,

І подарує Вам здоров’я!

Веселих свят, смачної куті!

Відчиняйте двері ясенові,

бо Різдво ступає на поріг

знак добра, господньої любові

в світлі Вифлиємської зорі!

Хай це свято лине в кожну хату,

в кожнім серці свій залише слід

будьте дужі, щирі і багаті

щастя вам і довгих многогих літ!

Христос ся Рождає!

Хай різдвяна добра казка

Подарує тепло й ласку.

Хай різдвяні теплі зорі

Знищать смуток весь і горе.

Щастя, радості й добра.

З РІЗДВОМ!!!

Під обрусом — сіно,

На обрусі — свічка,

На всю хату пахне

Свіжа паляничка.

На втіху дорослим,

На радість малечі

Йде до нас у гості

Святий добрий вечір!

Хай Різдвяне змієнятко принесе кохання в хатку, поцілунки і дарунки тільки вищого гатунку. Хай лунає в хаті сміх — з Різдвом Христовим Вас усіх.

Яскрава зірочка зійшла,

Свята вечеря підійшла.

Кутя, вареники, грибочки,

Квасоля, риба, огірочки.

Нехай лунає в хаті сміх,

з Різдвом Христовим Вас усіх!!!

Під ногами сніг рипучий,

Вітер стріхи обміта.

Нині день ясний, блискучий –

День Народження Христа!

Куті смачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

І на весь Рік добра!

Хай Різдво з тим завітає,

Чого серце забажає.

Хай несе у кожну хату

Щастя, радості багато,

Хай смачна кутя Вам вдасться,

Хай в сім’ї панує щастя.

Щоб весела коляда

В хату радість принесла.

Христос рождається!

Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята.

Хай освітлює Вам шлях зірка Золота.

А у небі зорепад справджує бажання!

Щастя Вам, Веселих Свят, миру і кохання!

З Різдвом!!!

Хай у Вашій хаті — злагода панує,

Хай любов дитяти за вами мандрує,

Зичу господарям щастя й врожаю,

Усім добрим людям — здоров’я бажаю.

В гарну днину добрий час,

Я з Різдвом вітаю вас,

І з вечерею святою,

Веселою колядою!

Хай колядочка лунає

І сніжком хай посипає.

Хай Рік Новий несе у хату

Щастя й радості багато!

Христос рождається!

Зірочку злагоди,

миру і достатку,

нехай на Різдво

принесе янголятко!

Христос Рождається!

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