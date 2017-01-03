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06.01 Пятница

Христос народився! Вітання на Різдво

Сегодня, 08:00 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама
Христос народився! Вітання на Різдво

З Різдвом Христовим, друзі милі!
Нехай омріяне здійсниться,
Щоб Новий рік зустріти в мирі,
З любов’ю й радістю у серці.
Щоб негаразди оминали,
Натхненням повнилися мрії,
Щоб в душах ваших не згасали
Кохання, Віра та Надія

Христос Народився! Славімо Його!
Зі Святом Різдва Христового, дорогі українці!
Миру і злагоди в родинах.
Великих змін на краще в рідній Україні!

Хай смачна кутя удастя,
хай в сімї панує щастя.
Щоб весела коляда
мир вам в хату принесла.
Щоб весело і багато
провели Різдвяне свято!

З Різдвом Христовим!!!
Щоб в кишені шелестіло, в гаражі шоб гуркотіло,
у хліві щоб рьохкало, а у ліжку охкало!
Щоб вам в радості жилося, і хотілось, і моглося,
було з ким і було де, і не застукали ніде!

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,
зігріє вам сердце Різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
оселяться щастя та спокій у нім!
Христос ся рождає! Славімо його!

Хай різдвяна добра казка
Подарує тепло й ласку,
Хай різдвяні світлі зорі
Знищать смуток весь і горе!
Щастя, радість і добро
Хай несе до вас Різдво!

З Різдвом вітаю, гараздів бажаю, здоров’я міцного, кохання палкого, в кишенях достатку, на Багамах хатку!!!

Хай Різдво у вишиванці,
Розбудить Вас щасливо вранці!
І принесе у Вашу хату,
Радість й усмішок багато.
Розбудить приспані надії,
Достатком й щастям Вас зігріє,
Зігріє сонцем і любов’ю
Та подарує Вам здоров’я.

Яскрава зірочка зійшла,
Свята вечеря підійшла:
кутя, вареники, грибочки,
фасоля, риба, огірочки…
Нехай лунає в хаті сміх -
з різдвом Христовим вас усіх!

Хай Різдвяне Янголятко принесе кохання в хатку,
поцілунки і дарунки тільки вищого гатунку.
Хай лунає в хаті сміх -
з Різдвом Христовим Вас усіх.

Хай різдвяне поросятко
принесе кохання в хатку,
поцілунки і дарунки
тільки вищого гатунку!
Посміхайся і радій
все життя на крилах мрій!
З Різдвом!

У вечір цей різдва Христова,
бажаю щастя вам простого.
Надії, радості й любові.
А в нагороду за терпіння
Господь надасть своє благословіння.
Зі святом!

Мир і щастя в Вашій хаті, щоб були Ви всі багаті, щоб колядочка лунала і кутя щоб смакувала, пампушки були румяні, ну і Ви не дуже п’яні…
Вітаю з вечерею та Різдвом Христовим…

Вітаю з Різдвом Христовим та Різдв’яними святами! Бажаю щоб з першою різдв’яною зіркою у Ваш дім зійшло Боже благословення, щастя, здоров’я, добробут, мир і злагода!

Хай в році новім, при святому Різдві,
всі мрії сповняться — давні й нові.
Як тим Пастриям, хай вам ангел щоднині
приносить додому приємні новини!
Царі, що ітимуть Ісуса вітати,
хай вступлять з дарами й до вашої хати!

Як до Тебе в якісь свята
дивний гість прийде до хати
з хвостом довгим, бородатий,
весь зарослий і кошлатий,
з диким сміхом аж до неба -
знай, що пити вже не треба! : -)
Веселих свят! Щасливого Нового року!
Христос рождається!

Куті смачної,
Коляди гучної,
Щасливого Різдва
І на весь Рік добра!

Нехай Різдво у Вашу хату
Принесе Радості багато,
Розбудить приспані Надії,
Зерном і Щастям Вас засіє,
Зігріє сонцем та любов’ю
І подарує Вам Здоров’я!
З Різдвом Христовим!

Хай Різдво з тим завітає,
Чого серце забажає.
Хай несе у кожну хату
Щастя, радості багато,
Хай смачна кутя Вам вдасться,
Хай в сім’ї панує щастя.
Щоб весела коляда
В хату радість принесла.
Христос рождається!

В гарну днину, в гарний час
із Різдвом вітаєм вас,
із вечерею святою, веселою колядою!
Хай колядочка лунає і сніжком хай посіває!
Хай рік новий несе у хату
щастя й радості багато!

У день святий Різдва Христова
Бажаю щастя Вам земного,
Бажаю в душах відродити
уміння вірити, любити,
А Бог Вам щедрою рукою
за Вашу віру, за терпіння
Своє надасть благословіння.

Хай в році новім,
При святому Різдві,
Всі мрії сповняться -
Давні й нові!
Як тим пастухам,
Хай Вам ангел щоднини
Приносить до дому
Приємні новини!
ХРИСТОС НАРОДИВСЯ!!!

Нехай вам засяють Різдвяні вогні!
Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім’я.
Щоб рік що наступить,
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі і в справах усіх!

Мир і щастя в вашій хаті.
Щоб були ви всі багаті.
Щоб співали рано півні.
Щоб велись на Фозі гривні.
На Сільпо були клієнти,
а на Форах довги черги.
Пампушки були румяні
ну і Ви не дуже пяні.

Христос народився!
Хай здоров’я з Вами буде
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато провели
Різдвяні свята!

З Різдвом Христовим! Веселих Вам свят та людського тепла, хай буде достаток і гарні діла, здоров’я міцного та щастя без краю, усього найкращого щиро бажаєм! Христос народився!

Хай родиться в полі
Жито й пшениця,
Хай хліб-сіль будуть
У Вашій світлиці.
Щоб Ви в своїм домі
Всі були здорові,
І щоби було у Вас
Усього доволі!
Хай сипляться гроші
Вам дощем із неба,
Й Господь посилає
Усе, що Вам треба!
Хай щастя стукає у двері,
Хай заходять до оселі
Радість, злагода та спокій
І любов на довгі роки!
ХРИСТОС НАРОДИВСЯ!!!

Різдвяна ніч, зоря і тиха свічка!
Святковий стіл, колядка і дідух!
Нехай любов Вас зігріває вічно,
добро і мир до хати увійдуть!
Христос рождається!

В гарну днину, в добрий час
Із Різдвом вітаєм Вас!
Із Вечерею Святою, веселою колядою!
Хай колядочка лунає, і сніжком хай посіває,
Хай Рік Новий несе у хату,
Щастя й радості багато!
Христос народився!
Від куті і від Різдва
Бог дарує нам дива.
Щоб жили щасливо в мирі,
В хаті чи міській квартирі.
На покуті за столом
Були б сало з часником,
Ковбаса своя, гірчиця,
Карасі в сметані, птиця,
Ще й картопля не пісна,
Добрий келишок вина…
Щоб колядки скрізь лунали,
Щиро Бога прославляли.
А якщо чогось ще треба,
Хай Господь пошле Вам з неба!

Христос рождається! Славімо його! Гарних вам свят, веселих коляд, запашної куті та чарочки на столі. Будьте здорові, багаті, з Богом у хаті.

Хай Aнгел торкнеться Вас ніжним крилом, зігріє Вам серце різдв’яним теплом. Хай радість, кохання наповнять Ваш дім, оселиться щастя та спокій у нім. Веселого Різдва!!!

Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,
Хай освітлює Вам шлях зірка золота,
У небі зорепад справджує бажання!
Щастя Вам, Веселих Свят, миру і кохання!

Нехай цей день, а також рік – завжди буде веселий
Божа щира благодать, завжди буде в оселях.
Біди не знати, ні страждань – в достатку завжди жити,
І Дню Народження Христа – воістину радіти!
Христос Народився!

В гарну днину добрий час,
Я з Різдвом вітаю вас,
І з вечерею святою,
Веселою колядою!
Нехай бог благословляє вас і вашу родину!

Десь падає сніжок тихенько
Плеяда зірочок засяяла маленьких
В грубці потріскують полінця
Ангелики враз стали на колінця
Ісусика вони вітають
І чемно рученьки складають
І ми спішімо привітати
І найцінніші дари дати
І віру, і любов свої
Даруємо Дитяточко тобі
Христос народився!!!

Хай в день святого Різдва
Дзвенить усюди коляда,
Щастя велике вам звіщає,
Радійте, святкуйте!
Христос ся рождає!

З нагоди Різдвяних свят бажаю здоров’я і радості, добра і затишку, Божої ласки і любові! Христос ся рождає!

Хай Бог москаля за газ покарає, а нам — українцям Христос ся рождає!!!
Все небо вкрите зірочками і одна з них — твоя.
З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра!
Здоров’я всій вашій родині, нехай Господь вас береже.
І білий янгол цілу скриню любові й щастя принесе!!!

Хай смачна кутя удасться,
Хай в сім’ї панує щастя,
Щоб весела коляда
В хату радість принесла.
З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

Вінчую Вам нині усі добрі люди
Нехай Божа поміч завжди з Вами буде.
Нехай тої днини, кожної години,
Бог благословить, біда хай загине.
Худібка здорова нехай ся плекає,
А град, вогонь, хмара нехай Вас минає,
То Вам зичу-вінчую Христос ся рождає.

Мир і щастя в Вашій хаті,
Щоб були усі багаті,
Щоб колядочка лунала,
І кутя щоб смакувала,
Пампушки були рум’яні,
Ну і Ви не дуже п’яні.
ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ!

Нехай Різдво у вишиванці
Розбудить Вас щасливо вранці
І принесе у Вашу хату
Усмішку, радості багато
Розбудить приспані надії
Зерном і щастям Вас засіє,
Зігріє сонцем і любов’ю,
І подарує Вам здоров’я!
Веселих свят, смачної куті!

Відчиняйте двері ясенові,
бо Різдво ступає на поріг
знак добра, господньої любові
в світлі Вифлиємської зорі!
Хай це свято лине в кожну хату,
в кожнім серці свій залише слід
будьте дужі, щирі і багаті
щастя вам і довгих многогих літ!
Христос ся Рождає!

Хай різдвяна добра казка
Подарує тепло й ласку.
Хай різдвяні теплі зорі
Знищать смуток весь і горе.
Щастя, радості й добра.
З РІЗДВОМ!!!

Під обрусом — сіно,
На обрусі — свічка,
На всю хату пахне
Свіжа паляничка.
На втіху дорослим,
На радість малечі
Йде до нас у гості
Святий добрий вечір!

Хай Різдвяне змієнятко принесе кохання в хатку, поцілунки і дарунки тільки вищого гатунку. Хай лунає в хаті сміх — з Різдвом Христовим Вас усіх.
Яскрава зірочка зійшла,
Свята вечеря підійшла.
Кутя, вареники, грибочки,
Квасоля, риба, огірочки.
Нехай лунає в хаті сміх,
з Різдвом Христовим Вас усіх!!!

Під ногами сніг рипучий,
Вітер стріхи обміта.
Нині день ясний, блискучий –
День Народження Христа!

Куті смачної,
Коляди гучної,
Щасливого Різдва
І на весь Рік добра!
Хай Різдво з тим завітає,
Чого серце забажає.
Хай несе у кожну хату
Щастя, радості багато,
Хай смачна кутя Вам вдасться,
Хай в сім’ї панує щастя.
Щоб весела коляда
В хату радість принесла.

Христос рождається!

Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята.
Хай освітлює Вам шлях зірка Золота.
А у небі зорепад справджує бажання!
Щастя Вам, Веселих Свят, миру і кохання!
З Різдвом!!!

Хай у Вашій хаті — злагода панує,
Хай любов дитяти за вами мандрує,
Зичу господарям щастя й врожаю,
Усім добрим людям — здоров’я бажаю.

В гарну днину добрий час,
Я з Різдвом вітаю вас,
І з вечерею святою,
Веселою колядою!
Хай колядочка лунає
І сніжком хай посипає.
Хай Рік Новий несе у хату
Щастя й радості багато!
Христос рождається!

Зірочку злагоди,
миру і достатку,
нехай на Різдво
принесе янголятко!
Христос Рождається!

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