Ходить у кинотеатра «Дружба» в Сумах небезопасно

Плитка, которой декорирован фасад сумского кинотеатра на проспекте Шевченко, потихоньку осыпается. Еще рано говорить о том, что здание несет опасность окружающим, но прохожим стоит быть бдительными. Ведь мимо кинотеатра лежит дорога к детским садикам и школе, здесь рядом часто играют дети. Плитка может отвалиться и упасть на голову прохожим, а если учесть что высота здания очень большая, то можно получить довольно серьезную травму. «Уже видно, что есть голые участки без плитки. Но мимо проходишь и не обращаешь на это внимание, это еще не сильно заметно, и нет такого чтобы постоянно что-то падало. Но вот мы утром шли с ребенком и перед нами в двух метрах с самого верха рухнула эта плитка. Плитка вдребезги. А если бы по нам попала? Страшно представить», — рассказывают очевидцы.

Сотрудники кинотеатра оперативно убирают отпавшие кусочки, но ограждения пока не устанавливают.