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На Сумщине сократились перевозки

Сегодня, 13:30 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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На Сумщине сократились перевозки

По сравнению с показателями предыдущего года в 2016 наблюдается меньшая потребность в услугах транспорта. Значительно сократились грузовые перевозки, и немного пассажирские.
В январе-ноябре грузооборот предприятий транспорта составил 6238 млн ткм, или 77% от объема января-ноября 2015г.
Предприятиями транспорта перевезено 5172,5 тыс.т грузов, что составляет 91,6% от объема января-ноября 2015 г.
В январе-ноябре 2016. железнодорожным транспортом отправлено 3867,3 тыс.т грузов, что составило 90,0% к аналогичному периоду предыдущего года.
С начала года всеми видами транспорта выполнено пассажирооборот в объеме 2669,5 млн.пас.км, что составляет 103,9% от объема января-ноября 2015
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 92776,6 тыс. пассажиров, или 92,8% от объема января-ноября 2015, — информирует главное управления статистики в Сумской области.
Лидирующую позицию по грузовым перевозкам занимает железнодорожный транспорт. По количеству пассажиров – автомобильный, но на дальние расстояние люди отдают предпочтение поезду.

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