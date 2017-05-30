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«Химпром» молчит, а смог идет

Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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«Химпром» молчит, а смог идет

В понедельник 24 июля жители Химгородка начали жаловаться на едкий смог, неприятный запах и даже на кислотный привкус воздуха
Предположение у большинства одно — что-то случилось на «Химпроме». Ведь именно со стороны химического предприятия шел этот самый неприятный смог. «Химпром опять «чихнул», «из-за Химпрома на Химике дышать нечем», — жаловались в сетях сумчане и тут же размещали фотографии смога. В районе самого завода и ближайших к нему улиц. По словам сумчан, в воздухе чувствовался кислотно-щелочной запах, который к обеду распространился на центральные и спальные районы города. Естественно, всех волновало, что же случилось и насколько это все опасно для здоровья окружающих.
Однако на сайте предприятия никакой информации о выбросе веществ не было, никакие предупреждения не появлялись. В пресс-службе предприятия комментировать возможные выбросы химикатов в город отказались и посоветовали сделать официальный запрос. Ответ на него они могут готовить в течение пяти рабочих дней. То есть не раньше понедельника сумчане смогут спокойно вдохнуть в городе. А как бы правильно было оперативно проинформировать горожан при малейших волнениях по поводу выбросов химического предприятия! Так нет же — у них обед. В Госэкоинспекции тоже советуют не паниковать. «Це звичайна ситуація. Під час зіткнення холодного та гарячого повітря опускається туман. Зранку ми вже отримували скарги від сумчан, тож зв’язувалися із представниками підприємства — ніяких викидів у них не було», — сообщил одному из сумских ресурсов начальник Госэкоинспекции Геннадий БАЗАРОВ.
Не хотелось бы сеять панику, но очень хотелось бы, чтобы пресс-службы оперативно реагировали на жалобы сумчан
Марина Пильтяй, «Панорама» №31

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