Горожане не устают поражаться «креативности» сумских ремонтников. Вот очередное фотонаблюдение. «Пожалуй, продолжу тему Андрея Крамченкова о ремонте дорог в Сумах в стиле # ХайТак. Дворовые дорожки ремонтируются в том же стиле. На фото – тропа, ведущая во двор здания по ул.Нижне-Сыроватская, 66», — написал сумчанин Oleg Sklyar.
Хай так в Сумах: дорога к дому (фотофакт)
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