Панорама / сумы / новости / события / комментарии
30.03 Четверг

Хай так в Сумах: дорога к дому (фотофакт)

Сегодня, 09:09 Категория: Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Хай так в Сумах: дорога к дому (фотофакт)

Горожане не устают поражаться «креативности» сумских ремонтников. Вот очередное фотонаблюдение. «Пожалуй, продолжу тему Андрея Крамченкова о ремонте дорог в Сумах в стиле # ХайТак. Дворовые дорожки ремонтируются в том же стиле. На фото – тропа, ведущая во двор здания по ул.Нижне-Сыроватская, 66», — написал сумчанин Oleg Sklyar.

Напечатать Письмо автору Просмотров 307 Комментариев 0

читайте также
Ждут Путина. Как в Сумах действуют сторонники «русского мира»
Ждут Путина. Как в Сумах действуют сторонники «русского мира»
22.09.2016, 14:14 Новость
Панорама Панорама 22.09.2016, 14:14 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 388 Комментариев 0
Кадры Сум: в полиции временный руководитель
Кадры Сум: в полиции временный руководитель
22.09.2016, 10:10 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 22.09.2016, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 641 Комментариев 0
Святыни в Сумах пробудут до 30 сентября (фото) 4 фото
Святыни в Сумах пробудут до 30 сентября (фото)
22.09.2016, 07:25 Новость
Панорама Панорама 22.09.2016, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы Просмотров 337 Комментариев 0
В Сумах: где зелень, там и техника (фотофакт) 11 фото
В Сумах: где зелень, там и техника (фотофакт)
21.09.2016, 17:17 Новость
Панорама Панорама 21.09.2016, 17:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 309 Комментариев 0
«Да пошел ты…»
«Да пошел ты…»
21.09.2016, 16:19 Блог
Инна Клышко Инна Клышко 21.09.2016, 16:19 Категория: Блог Рубрика: Город Регионы: Все Просмотров 168 Комментариев 0
В Сумах проверяют «взносы» застройщиков
В Сумах проверяют «взносы» застройщиков
21.09.2016, 14:17 Новость
Панорама Панорама 21.09.2016, 14:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 94 Комментариев 0
Попасть на главную: ДТП в Сумах (фото) 3 фото
Попасть на главную: ДТП в Сумах (фото)
21.09.2016, 13:13 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 21.09.2016, 13:13 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 786 Комментариев 0
Ударными темпами! Коллектор для Сум (фото) 7 фото
Ударными темпами! Коллектор для Сум (фото)
21.09.2016, 12:05 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 21.09.2016, 12:05 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 311 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 440 Комментариев 0
Опросы

Поддерживаете ли Вы действия активистов по отношению к «Сбербанку»?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Распространенные заблуждения о детской обуви
Вчера, 18:47
admin adminych admin adminych Вчера, 18:47 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 11 Комментариев 0
Для чего нужна вытяжка?
Вчера, 17:57
admin adminych admin adminych Вчера, 17:57 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 11 Комментариев 0
Что такое газовый котел: его преимущества и особенности
Вчера, 10:15
admin adminych admin adminych Вчера, 10:15 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Липосакция щёк: как сделать лицо изящнее
28.03.2017, 18:59
admin adminych admin adminych 28.03.2017, 18:59 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 9 Комментариев 0
Создайте свой уникальный мир с 3д-фотообоями от ТМ Walldeco
27.03.2017, 14:50
admin adminych admin adminych 27.03.2017, 14:50 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
В Сумах разгорелись дискуссии о судьбе МЦ «Романтика»
"Впрочем, точку на непродуманном проекте могут поставить городские власти, но очевидно, что они не готовы слышать аргументы «против»." - еще ...
Сегодня, 14:32
Сергей Федоров к материалу
Повышены тарифы на воду и стоки в Сумах
Действия нынешних МАРОДЁРОВ у власти по поводу БЛОКАДЫ контраБАНДЫ с «луганДоном» полностью СОВПАДАЕТ с действиями ОЛИГАРХОВ при Кучме в 2000г., ...
28.03.2017, 22:40
chupaka к материалу
Повышены тарифы на воду и стоки в Сумах
Кстати, мы за свой украинский уголь в апреле будем платить 83,07 дол. Тогда как в Роттердаме цена более качественного ...
28.03.2017, 13:37
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII