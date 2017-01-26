Хай так: ремонт в Сумах (фотофакт)

Горожане следят за работой коммунальных служб и реакцией людей на их действия.

«Петропавловская напротив ЦУМа. Бравые ребята делают дорожный ремонт в стиле «хай так». Подходит бабушка и говорит (на языке оригинала):

- Ребята, на…а вы это делаете? Дождь пройдет и оно через три дня рассыплется!

Занавес.

P.S .: На втором фото хорошо видно физический феномен — асфальт, что ведет себя не как твердое тело, а как жидкость», — написал на своей странице в фейсбуке 18 марта депутат Сумского горсовета Андрей Крамченков и выложил фото.