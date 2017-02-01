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24.03 Пятница

Харьковский десант в Сумах (фото)

Сегодня, 18:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко

Вечером 24 марта в центре Сум слышалась восточная музыка и песнопения «Харе, Кришна!, Харе, рама». Как оказалось, в Сумы с миссией прибыли харьковские кришнаиты.
Группа состояла приблизительно из 20 человек, часть которых была одета в индийском стиле. Они прошли по нескольким центральным улицам Сум с песнями и ритуальными танцами. Двое из них раздавали прохожим печенье и агитационную литературу в обмен на набольшие пожертвования. По словам одного из них, Александра, большинство из них проживают в Харькове, а в Сумы «прибыли с миссией».

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