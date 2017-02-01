Харьковский десант в Сумах (фото)

Вечером 24 марта в центре Сум слышалась восточная музыка и песнопения «Харе, Кришна!, Харе, рама». Как оказалось, в Сумы с миссией прибыли харьковские кришнаиты.

Группа состояла приблизительно из 20 человек, часть которых была одета в индийском стиле. Они прошли по нескольким центральным улицам Сум с песнями и ритуальными танцами. Двое из них раздавали прохожим печенье и агитационную литературу в обмен на набольшие пожертвования. По словам одного из них, Александра, большинство из них проживают в Харькове, а в Сумы «прибыли с миссией».