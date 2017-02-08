«Пороблено» в Сумах (фото)

На улице Прокофьева в Сумах 16 февраля около 13:00 произошло ДТП с участием двух легковушек. «По предварительным данным водитель Нивы не придерживался допустимой дистанции, вследствие чего и произошло столкновения с BMW», — сообщил «Панораме» пресс-секретарь управления патрульной полиции Сум Олег СОЛОГУБ.

По его словам, обстоятельства ДТП выясняются.

Пострадавшего водителя Нивы с ушибом грудной клетки забрала скорая.