На улице Прокофьева в Сумах 16 февраля около 13:00 произошло ДТП с участием двух легковушек. «По предварительным данным водитель Нивы не придерживался допустимой дистанции, вследствие чего и произошло столкновения с BMW», — сообщил «Панораме» пресс-секретарь управления патрульной полиции Сум Олег СОЛОГУБ.
По его словам, обстоятельства ДТП выясняются.
Пострадавшего водителя Нивы с ушибом грудной клетки забрала скорая.
«Пороблено» в Сумах (фото)
Сегодня, 11:47 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
На улице Прокофьева в Сумах 16 февраля около 13:00 произошло ДТП с участием двух легковушек. «По предварительным данным водитель Нивы не придерживался допустимой дистанции, вследствие чего и произошло столкновения с BMW», — сообщил «Панораме» пресс-секретарь управления патрульной полиции Сум Олег СОЛОГУБ.
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